El primer caño de una leyenda: se cumplen 50 años del debut de Maradona

Este martes se cumplen 50 años del debut profesional de Diego Armando Maradona, quien el 20 de octubre de 1976 dio sus primeros pasos en la Primera División con la camiseta de Argentinos Juniors. Tenía apenas 15 años, 11 meses y 20 días cuando ingresó en el segundo tiempo del partido frente a Talleres de Córdoba, por el Campeonato Nacional.

Aquella tarde en La Paternal comenzó una trayectoria que convertiría al futbolista nacido en Villa Fiorito en una de las máximas figuras de la historia del fútbol mundial. Aunque su equipo perdió 1-0, la aparición del joven llamó la atención por su habilidad y capacidad para desequilibrar.

El entrenador Juan Carlos Montes decidió incluirlo para el comienzo del segundo tiempo, en reemplazo de un mediocampista. Antes de entrar, le dio una indicación sencilla: que jugara como sabía y se animara a tirar un caño en su primera intervención. Maradona cumplió y, tras superar a su marcador con un túnel, recibió la primera ovación de la tarde.

Hasta entonces, Diego ya era conocido en el ambiente futbolístico por sus actuaciones en las divisiones inferiores de Argentinos y por sus exhibiciones con Los Cebollitas, el equipo infantil que había deslumbrado al público. Su talento había generado tanta expectativa que varios periodistas deportivos se acercaron a la cancha para presenciar su estreno.

Pese a la derrota, los comentarios de la prensa destacaron que su ingreso le había dado mayor movilidad al ataque del equipo de La Paternal. En las semanas siguientes continuó sumando minutos desde el banco de suplentes, pero pronto se ganó un lugar entre los titulares.

Maradona tenía menos de 16 años cuando inició una carrera que cambiaría para siempre su vida y la historia del fútbol argentino. Con Argentinos Juniors comenzó a exhibir las condiciones que luego lo llevarían a jugar en Boca, Barcelona y Napoli, además de convertirse en el capitán de la Selección argentina que conquistó el Mundial de México 1986.

Medio siglo después, aquel debut ante Talleres permanece como el punto de partida de una historia extraordinaria. Lo que en principio fue el ingreso de un juvenil en un partido del Nacional terminó convirtiéndose en el primer capítulo de la carrera de un futbolista que marcaría a generaciones enteras.