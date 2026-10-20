Unión reaccionó a tiempo y cortó la racha de derrotas con un empate ante Riestra

Unión empató 1-1 ante Deportivo Riestra este lunes en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El local se puso en ventaja a los 4 minutos del segundo tiempo, cuando Juan Cruz Randazzo marcó de cabeza, pero el Tatengue reaccionó y llegó a la igualdad a los 11 minutos a través de Tobías Rubio, también de cabeza.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón tuvo un partido con varias situaciones de gol y terminó buscando la victoria durante buena parte del tramo final, aunque no consiguió volver a convertir. Con el empate, Unión debió conformarse con sumar un punto en su visita al conjunto de Pompeya.

Durante la primera mitad, el Tatengue contó con algunas de las oportunidades más claras. A los 8 minutos, Cuello habilitó a Ayala, quien sacó un potente remate que encontró una buena respuesta de Ignacio Arce. Más tarde, a los 21', Mateo Peresutti probó desde afuera, aunque su disparo se fue desviado.

La ocasión más importante del primer tiempo llegó a los 34 minutos, cuando Peresutti volvió a intentar y su remate terminó impactando en el palo. Riestra también tuvo aproximaciones a través de Cristian Paz, Antony Alonso y Mariano Bracamonte, pero no logró quebrar el cero antes del descanso.

El comienzo del complemento fue favorable al local, que obligó a intervenir en dos oportunidades a Matías Mansilla, ante los remates de Braian Sánchez y Alexander Díaz. Sin embargo, a los cuatro minutos llegó la apertura del marcador: Randazzo apareció sin marca dentro del área y conectó de cabeza para poner el 1-0 para Riestra.

Unión reaccionó rápidamente y encontró el empate apenas siete minutos después. A los 11', Tobías Rubio ganó de cabeza y superó a Arce para establecer el 1-1.

A partir de allí, el conjunto santafesino asumió el protagonismo y fue por los tres puntos. Cristian Tarragona tuvo dos oportunidades para desnivelar: en la primera se encontró con una buena intervención del arquero local y en la segunda su remate terminó desviado. Peresutti también volvió a probar, pero Arce respondió nuevamente para sostener la igualdad.

Finalmente, Unión no pudo encontrar el gol de la victoria y terminó repartiendo puntos con Riestra. El 1-1 reflejó un partido en el que el Tatengue generó chances suficientes como para aspirar a quedarse con algo más, pero no logró aprovecharlas en el tramo decisivo.