Boca venció a Talleres y llega con confianza a la revancha ante Vasco da Gama

Boca Juniors se impuso 2-1 ante Talleres en la Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura, y consiguió una victoria importante antes de afrontar la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.

El Xeneize tuvo un comienzo complicado y mostró signos de cansancio en medio de un calendario exigente. A los 10 minutos, Matías Galarza recibió con libertad y sacó un remate desde afuera del área que encontró mal parado al conjunto local para poner el 1-0.

Sin embargo, Boca reaccionó rápidamente y llegó al empate apenas seis minutos después. El equipo de Rodolfo Arruabarrena recuperó una pelota en campo contrario y Miguel Merentiel definió con un derechazo cruzado para establecer el 1-1.

A partir de allí, el conjunto de la Ribera tomó el control del partido y comenzó a generar las situaciones más claras. Talleres sufrió el avance de Boca y Ezequiel Unsain se convirtió en una de las figuras del encuentro, aunque el equipo cordobés también tuvo una oportunidad sobre el cierre de la primera mitad: Agustín Álvarez Martínez remató y la pelota terminó impactando en el palo.

En el complemento, Boca salió decidido a buscar la victoria y encontró rápidamente el segundo gol. Leonel Flores protagonizó una gran acción individual, al avanzar desde la izquierda hacia el centro y sacar un remate preciso que se metió junto al palo más lejano de Unsain para dar vuelta el resultado.

Con el 2-1, Boca logró sostener la ventaja y sumó tres puntos importantes en la recta final del Torneo Clausura. Además, el triunfo le permitió dar un paso relevante en la pelea por terminar en lo más alto de la Tabla Anual, una clasificación que otorga un lugar directo en la Copa Libertadores 2027.

La victoria también significó una inyección de confianza para el equipo de Arruabarrena después de la derrota por la mínima ante Vasco da Gama, que había puesto fin al largo invicto que atravesaba el ciclo del entrenador.

Ahora, Boca volverá a poner el foco en la Copa Sudamericana. El próximo martes desde las 21.30, en el Maracaná, visitará a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales, con el objetivo de revertir la serie y conseguir el pasaje a la gran final.

Del otro lado, Talleres continúa en una situación complicada en el Torneo Clausura. El conjunto cordobés permanece último en la Zona A, con apenas 9 puntos, y buscará recuperarse el próximo sábado desde las 17 ante Defensa y Justicia en Córdoba.