Messi volvió recargado tras su despedida de la Selección: dos golazos y goleada de Inter Miami en la MLS

Lionel Messi volvió a brillar con la camiseta de Inter Miami y fue protagonista de una contundente victoria por 4-0 ante DC United, por la fecha 28 de la Major League Soccer (MLS). Después de su emotiva despedida de la Selección argentina en el Monumental, el capitán regresó a Estados Unidos y marcó dos golazos en el segundo tiempo para completar la goleada de su equipo.

El rosarino apareció en dos oportunidades para sentenciar el encuentro. A los 47 minutos, con el marcador 2-0 gracias a los dos tantos de Luis Suárez, recibió una asistencia del delantero uruguayo cerca del arquero Sean Johnson y resolvió con una definición de primera para establecer el tercer gol de las Garzas.

La segunda conquista llegó a los 60 minutos y fue una muestra de su talento individual. Messi avanzó por el centro, dejó en el camino a tres defensores y definió con un remate bajo, junto a un palo, para sellar el 4-0. Antes de su doblete, el argentino ya había estado cerca de convertir con otra gran maniobra que terminó con la pelota estrellándose contra el poste.

Con estas dos conquistas, el capitán argentino amplió sus impresionantes registros goleadores. Acumula 934 tantos en 1.179 partidos como profesional y continúa en la carrera por alcanzar a Cristiano Ronaldo, quien llegó a los 980 goles en 1.339 encuentros tras convertir para Al Nassr. El portugués quedó a las puertas de una cifra histórica: los 1.000 tantos oficiales.

El gran presente individual de Messi también se refleja en su continuidad frente al arco. El encuentro ante DC United prolongó una racha de cinco partidos consecutivos convirtiendo, luego de marcar frente a Nashville, San Diego FC y Columbus Crew, además de anotar ante Cruz Azul en la victoria que le permitió a Inter Miami conquistar la Campeones Cup.

En lo colectivo, el triunfo representó un impulso importante para un equipo que venía atravesando dificultades en la MLS. Antes del parate por la fecha FIFA, las Garzas habían acumulado seis empates y tres derrotas en el campeonato local, después de comenzar con dos victorias consecutivas. A ese panorama se sumó la eliminación en la primera ronda de la Leagues Cup.

En contraste con los resultados irregulares del equipo, Messi mantuvo un nivel destacado. El argentino suma 14 goles en 14 partidos disputados en todas las competiciones durante este tramo de la temporada, una efectividad que lo sostiene como la principal referencia ofensiva del conjunto de Florida.

El capitán había tenido un breve descanso tras el Mundial de Clubes y se perdió algunos compromisos de su equipo, entre ellos los encuentros ante Chicago Fire y Montréal. También estuvo ausente en la derrota frente a Rayados de Monterrey por la Leagues Cup, cuando regresó a la Argentina debido al fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

Además de ampliar su cuenta personal, el rosarino continúa en la pelea por alcanzar otro récord: el de los máximos goleadores de tiro libre. Con 76 tantos convertidos por esa vía, está a dos de igualar al brasileño Marcelinho Carioca, quien encabeza la clasificación con 78. Messi es el único argentino entre los diez primeros de ese listado, mientras que Diego Maradona aparece en el undécimo lugar, con 61 goles, según los registros del estadígrafo Silvio Maverino publicados en El Gráfico.

La actuación ante DC United llegó pocos días después de una noche especial para el futbolista argentino. En el Monumental, Messi se despidió de la Selección nacional con un triunfo por 3-0 ante Benín, en un amistoso internacional en el que convirtió un penal y participó en los otros dos goles, anotados por Nicolás Otamendi y Nico Paz.

Ahora, el capitán volverá a concentrarse en la recta final de la temporada de la MLS. Inter Miami recibirá a New York City FC el miércoles 14 de octubre, desde las 20.30 de Argentina, en el Nu Stadium. Después le quedarán cinco encuentros de la fase regular: será local ante Charlotte FC y Cincinnati, y visitará a Atlanta United, New York Red Bulls y New England.