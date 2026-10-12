Traspaso a ASSA: el proyecto vuelve este martes al Concejo con los votos necesarios para su aprobación

Por Santotomealdía



El proyecto para avanzar con el traspaso de los servicios de agua potable y cloacas a Aguas Santafesinas (ASSA) volverá este martes al Concejo Municipal y cuenta con los apoyos necesarios para ser aprobado. La iniciativa será tratada desde las 9, en una sesión en la que el oficialismo y La Libertad Avanza podrían reunir los seis votos requeridos para sancionar la ordenanza.

La votación se producirá después de un fin de semana largo marcado por la falta de agua en la ciudad. Aunque el abastecimiento ya se recuperó en gran parte de los hogares, este lunes por la noche todavía se registraban problemas puntuales de presión y domicilios sin servicio, especialmente en departamentos ubicados en primeros pisos. La interrupción fue provocada por una avería en el acueducto Desvío Arijón, operado por ASSA.

El traspaso figura como primer asunto de tratamiento en el orden del día, inmediatamente después de la aprobación del acta de la sesión anterior. El proyecto había sido enviado a comisiones el 29 de septiembre y regresará al recinto con un dictamen de mayoría elaborado en Hacienda y Presupuesto y Obras Públicas y Gobierno.

El texto acordado cuenta con el respaldo de los cinco concejales del oficialismo y de Giselle Miravete, de La Libertad Avanza. La propuesta modifica el artículo 3 del proyecto original y establece que deberán contar con aprobación del Concejo los acuerdos que impliquen nuevas obligaciones económicas o financieras, disposición de bienes municipales o modificaciones en la situación del personal afectado al servicio.

Por su parte, el bloque justicialista anticipó que presentará un dictamen en minoría, con mayores exigencias de control legislativo. Entre sus planteos se encuentran resolver previamente el reclamo judicial de ASSA por una deuda de aproximadamente 6.000 millones de pesos y exigir la aprobación previa del Concejo para las decisiones vinculadas al proceso.

Si se alcanzan los seis votos necesarios, el Concejo sancionará la ordenanza que autoriza avanzar con la incorporación al régimen de ASSA. Sin embargo, eso no significará que la transferencia de los servicios se concrete de inmediato: quedará pendiente la promulgación por parte del Ejecutivo Municipal y, posteriormente, los acuerdos y procedimientos necesarios para implementar el traspaso.

La sesión también incluirá un pedido de informes sobre los anuncios realizados el 11 de septiembre, una presentación de vecinos que solicitan información y garantías ante la eventual transferencia y un proyecto del justicialismo para convocar a una mesa de diálogo con los trabajadores municipales y sus representantes gremiales.

El debate se dará en un contexto particular: ASSA opera el acueducto cuya avería afectó el suministro durante el fin de semana, mientras que el Municipio continúa a cargo de la distribución domiciliaria de agua y del servicio de cloacas. La iniciativa que se votará este martes busca avanzar en la incorporación de esas prestaciones a la empresa provincial.