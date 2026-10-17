Colón recibe a Almirante Brown con la mira puesta en el reducido

Colón recibe esta tarde a Almirante Brown en el estadio Brigadier López, por la fecha 34 de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 18, tendrá el arbitraje de Maximiliano Macheroni y podrá verse en todo el país a través de LPF Play. Vale recordar que a partir de esta semana, para acceder a la transmisión en vivo, la plataforma dispone desde esta fecha de una suscripción mensual de $15.000.

El Sabalero buscará volver al triunfo ante su gente después del empate sin goles frente a Mitre en Santiago del Estero. Con ese objetivo, Iván Delfino prepara algunas modificaciones en la formación titular, entre bajas obligadas y variantes relacionadas con el estado físico de algunos futbolistas.

En la defensa, Sebastián Olmedo ingresaría por Facundo Castet, quien llegó al límite de cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión. El paraguayo le ganó la pulseada a Gabriel Risso Patrón para ocupar ese lugar.

En el mediocampo también habría novedades. Darío Sarmiento sería titular en lugar de Ignacio Antonio, mientras que Federico Lértora no sería de la partida debido a una molestia en el cuádriceps. En su lugar, Matías Muñoz aparece como el principal candidato para acompañar a Agustín Toledo en el eje.

De esta manera, la probable formación de Colón sería: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Matías Muñoz, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

El conjunto santafesino llega al compromiso con 53 puntos y buscará hacerse fuerte nuevamente en el Brigadier López durante la recta final del campeonato.

Almirante Brown, por su parte, llega después de empatar 1 a 1 frente a San Miguel en su última presentación. El equipo de Isidro Casanova suma 47 puntos en el campeonato y buscará llevarse un resultado positivo de Santa Fe.

Así, Colón afrontará una nueva presentación como local con el objetivo de quedarse con los tres puntos y cerrar de la mejor manera la parte final del torneo, ante un rival que también llega con la necesidad de sumar.