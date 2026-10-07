“Ya extraño": el sentido mensaje de Messi el día después de su despedida

Luego de disputar su último partido con la Selección argentina, Lionel Messi compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que repasó su recorrido con la camiseta celeste y blanca, agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera y aseguró que está convencido de haber tomado la decisión correcta.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió el capitán argentino, quien puso fin a una etapa de más de dos décadas con la Selección. En su mensaje, reconoció que se trató de un camino “increíble”, marcado por alegrías y también por momentos difíciles, pero remarcó que “valió la pena cada paso” que dio.

Messi también admitió que le quedaron muchas cosas por expresar después de su despedida. “Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”, señaló, antes de dedicar un extenso agradecimiento a las personas que fueron fundamentales a lo largo de su trayectoria.

En primer lugar, destacó a su familia, a la que definió como un apoyo indispensable, especialmente durante los momentos más complicados. “Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, expresó.

El delantero también mencionó a sus amigos, a sus compañeros y a los entrenadores que tuvo durante su carrera, junto con sus respectivos cuerpos técnicos. En ese repaso incluyó especialmente a Diego Maradona, a quien reconoció por su legado con la Selección argentina.

“No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, escribió Messi.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para los clubes en los que jugó, a los que reconoció por haber respetado siempre su compromiso con la Selección. “Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección”, manifestó.

En el cierre de su mensaje, Messi también hizo referencia a su fe y agradeció a Dios por haberlo acompañado durante su recorrido. “Sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá”, sostuvo.

Finalmente, el capitán volvió a expresar su gratitud hacia todos los que lo acompañaron durante estos años. “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, concluyó.