Intento de robo y disparos en San Martín al 3900: un hombre fue baleado y terminó aprehendido

Por Santotomealdía



Un presunto intento de robo terminó con un hombre de 35 años herido de arma de fuego y posteriormente aprehendido durante la noche del jueves en la zona oeste de nuestra ciudad. El violento episodio ocurrió alrededor de las 22:30 en San Martín al 3900, entre Fidela Valdez y Almaraz, donde una mujer alertó a la Policía sobre personas que estarían intentando ingresar a su vivienda y desplazándose por los techos.

Según la información policial, el hombre de 35 años rompió con un hacha una puerta corrediza que comunica con el patio de la propiedad. Al llegar al lugar, los efectivos lo encontraron tendido en una habitación, con lesiones compatibles con impactos de arma de fuego y una fractura expuesta en el tobillo derecho. Fue asistido por personal del 107 y trasladado al Hospital Cullen, mientras que posteriormente la Fiscalía dispuso su aprehensión por los presuntos delitos de violación de domicilio y daño.

El primer alerta ingresó a la central de emergencias bajo la calificación de tentativa de robo. De acuerdo con el reporte, la mujer que solicitó presencia policial manifestó que estaban intentando ingresar a su casa y que había personas desplazándose por los techos. También indicó que se estaría produciendo un forcejeo con su marido.

Cuando el personal policial arribó a la vivienda, una mujer relató que el hombre posteriormente encontrado herido había ingresado después de romper con un hacha la puerta corrediza del patio.

Una vez dentro de la propiedad, los agentes localizaron al sujeto tendido en una de las habitaciones y solicitaron inmediatamente una unidad sanitaria. Personal del servicio de emergencias 107 lo asistió y posteriormente lo trasladó al Hospital Cullen para una mejor atención.

Investigan cómo se produjeron los disparos

Uno de los principales interrogantes pasa ahora por determinar en qué circunstancias el hombre recibió las heridas de arma de fuego. La Policía investiga la secuencia y, hasta el momento, no está establecido si los disparos se produjeron dentro de la vivienda o en otro punto durante el episodio.

La situación derivó en la intervención de distintas áreas del Ministerio Público de la Acusación. En primera instancia fue informado el fiscal de Homicidios, quien dispuso que el hombre fuera considerado víctima en relación con las lesiones que presentaba y ordenó medidas investigativas. Posteriormente tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, desde donde se ordenó la aprehensión del hombre por los presuntos delitos de violación de domicilio y daño.