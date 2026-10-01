ASTEOM pide modificar el proyecto de traspaso a ASSA: “Necesitamos que quede refrendada la preservación de los puestos de trabajo”

Por Santotomealdía



ASTEOM formalizó un nuevo planteo ante el posible traspaso del servicio de agua y cloacas a Aguas Santafesinas (ASSA): reclama que el proyecto que deberá tratar nuevamente el Concejo incluya expresamente la preservación de los puestos y las condiciones laborales de los más de 80 trabajadores municipales afectados a esas tareas.

Así lo explicó este jueves Gabriel Benassi, secretario adjunto del gremio, en diálogo con Nova al Día. “Necesitamos que quede refrendado en el proyecto que se vaya a aprobar el cuidado y la preservación de esos puestos de trabajo”, afirmó. El dirigente señaló que también pretenden que cualquier eventual alternativa de incorporación o reasignación respete los derechos adquiridos por trabajadores que, en muchos casos, cuentan con varios años de antigüedad.

Según Benassi, los empleados involucrados en las áreas de agua corriente y tratamiento de líquidos cloacales representan aproximadamente el 10% de la planta permanente municipal y desarrollan tareas específicas por las que perciben suplementos particulares. Por ese motivo, ASTEOM pretende que su situación forme parte del debate que se dará en las comisiones antes de que el proyecto vuelva al recinto.

El gremio también reclama una convocatoria oficial del Concejo Municipal. Benassi contó que mantuvieron reuniones con funcionarios del Ejecutivo y contactos con algún concejal opositor, pero hasta el momento no fueron convocados institucionalmente por el cuerpo legislativo. “Queremos que nos escuchen todos, que no se partidice ni se tome como parte de una postura de un concejal específico la postura de los trabajadores”, remarcó.

Para ASTEOM, la postergación de la definición abrió una oportunidad para incorporar esas garantías al texto. “Hasta que eso no salga, la pelota todavía está de este lado y es cuando nosotros queremos que sea contemplada”, sostuvo Benassi. Y aclaró que el objetivo no es solamente participar de una reunión: “Queremos que quede refrendado en un anteproyecto las preocupaciones de nuestro sector”.

Respecto de las conversaciones mantenidas con el Municipio, el dirigente indicó que recibieron una primera señal sobre la continuidad laboral. Según relató, funcionarios del Ejecutivo les manifestaron que no está prevista una reducción masiva de puestos de trabajo como consecuencia del proceso. Sin embargo, ASTEOM pretende que esas garantías dejen de ser únicamente verbales. “Esa es una expresión de deseos, nosotros queremos que eso se empiece a ver materializado”, afirmó.

Benassi sostuvo además que todavía no existe certeza sobre cuál será el destino de los trabajadores si finalmente ASSA asume el servicio. Entre las posibilidades mencionadas durante el debate aparecen una eventual absorción de personal u otras modalidades de vinculación, pero remarcó que ninguna alternativa está definida y reclamó que los propios trabajadores sean escuchados antes de tomar una decisión.

De esta manera, mientras el proyecto permanece en comisiones antes de regresar al recinto, ASTEOM buscará que la protección de los más de 80 trabajadores quede expresamente incorporada al texto que finalmente vote el Concejo, además de participar institucionalmente de la discusión sobre las condiciones laborales que tendrá el proceso.