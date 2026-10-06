Colón expresó su pesar por la muerte de Omar Bonacci, ex tesorero del club

Por Santotomealdía

El Club Atlético Colón expresó este martes su pesar por el fallecimiento de Omar Bonacci, vecino de nuestra ciudad, socio y ex tesorero de la institución. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el club acompañó a sus familiares, amigos y seres queridos.

Bonacci, de 72 años, había sido tesorero durante la primera gestión de la fórmula Vega-Godano, hace poco más de una década. En ese período integró la comisión directiva que condujo al club durante el ascenso de la Primera Nacional a Primera División en 2014.

“Club Atlético Colón lamenta profundamente el fallecimiento del socio Omar Bonacci y ex tesorero de nuestra institución”, expresó la entidad. La publicación estuvo acompañada por una imagen del escudo sobre un fondo negro.

El mensaje cerró con unas palabras dirigidas a su entorno: “Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”.