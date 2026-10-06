Sociedad — 06.10.2026 —
Colón expresó su pesar por la muerte de Omar Bonacci, ex tesorero del club
La institución despidió al socio y ex tesorero con un mensaje en su cuenta oficial de X. Bonacci integró la comisión directiva que logró el ascenso a Primera División en 2014.
Por Santotomealdía
El Club Atlético Colón expresó este martes su pesar por el fallecimiento de Omar Bonacci, vecino de nuestra ciudad, socio y ex tesorero de la institución. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el club acompañó a sus familiares, amigos y seres queridos.
Bonacci, de 72 años, había sido tesorero durante la primera gestión de la fórmula Vega-Godano, hace poco más de una década. En ese período integró la comisión directiva que condujo al club durante el ascenso de la Primera Nacional a Primera División en 2014.
“Club Atlético Colón lamenta profundamente el fallecimiento del socio Omar Bonacci y ex tesorero de nuestra institución”, expresó la entidad. La publicación estuvo acompañada por una imagen del escudo sobre un fondo negro.
El mensaje cerró con unas palabras dirigidas a su entorno: “Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”.