Miércoles 07 de octubre de 2026

Sociedad — 06.10.2026 —

Colón expresó su pesar por la muerte de Omar Bonacci, ex tesorero del club

La institución despidió al socio y ex tesorero con un mensaje en su cuenta oficial de X. Bonacci integró la comisión directiva que logró el ascenso a Primera División en 2014.

La imagen del escudo de Colón sobre un fondo negro, con la que el club acompañó su mensaje de condolencias por la muerte de Omar Bonacci.
La imagen del escudo de Colón sobre un fondo negro, con la que el club acompañó su mensaje de condolencias por la muerte de Omar Bonacci.

Por Santotomealdía

El Club Atlético Colón expresó este martes su pesar por el fallecimiento de Omar Bonacci, vecino de nuestra ciudad, socio y ex tesorero de la institución. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el club acompañó a sus familiares, amigos y seres queridos.

Bonacci, de 72 años, había sido tesorero durante la primera gestión de la fórmula Vega-Godano, hace poco más de una década. En ese período integró la comisión directiva que condujo al club durante el ascenso de la Primera Nacional a Primera División en 2014.

“Club Atlético Colón lamenta profundamente el fallecimiento del socio Omar Bonacci y ex tesorero de nuestra institución”, expresó la entidad. La publicación estuvo acompañada por una imagen del escudo sobre un fondo negro.

El mensaje cerró con unas palabras dirigidas a su entorno: “Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”.

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