Flybondi pidió el concurso preventivo tras dos meses sin operar y una crisis financiera

Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores, luego de varios meses de crisis que terminaron con la paralización total de sus operaciones. La aerolínea low cost lleva 57 días sin realizar vuelos, redujo su flota de 13 a apenas tres aviones, concretó cientos de despidos y retiros voluntarios y acumula reclamos por salarios e indemnizaciones impagas, además de deudas con organismos públicos, proveedores y otros acreedores.

La presentación fue realizada por FB Líneas Aéreas S.A., la sociedad que opera Flybondi, y quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, Secretaría N° 47, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi. La empresa solicitó formalmente la apertura del concurso, aunque ahora la Justicia deberá resolver si corresponde darle curso.

El pedido se produjo después de varios meses de deterioro de la situación financiera y operativa de la compañía. La posibilidad de que Flybondi recurriera a un concurso preventivo había comenzado a tomar fuerza durante agosto, cuando ya se acumulaban salarios pendientes, indemnizaciones, reclamos de proveedores y pedidos de quiebra.

Durante septiembre, la empresa avanzó con los trámites necesarios para formalizar la presentación. Finalmente, el pedido fue realizado el viernes y este lunes quedó asignado el juzgado que deberá analizar el expediente.

Flybondi lleva 57 días sin volar

El último vuelo de Flybondi se realizó el 5 de agosto, cuando uno de sus aviones cubrió el trayecto entre Bariloche y Ezeiza. Desde entonces, la compañía no volvió a transportar pasajeros y este lunes alcanzó los 57 días sin operar.

El parate fue acompañado por una fuerte reducción de la flota. De los 13 aviones que tenía la compañía, actualmente conserva tres aeronaves en el país, todas sin operar. Las otras diez fueron devueltas a sus propietarios, aunque algunas permanecen en territorio argentino mientras se completa el proceso de devolución.

La interrupción total de los vuelos fue el desenlace de varios meses de problemas operativos. Durante el primer semestre, Flybondi llegó a funcionar con apenas uno o dos aviones y acumuló cancelaciones. En julio realizó solo una parte de los servicios previstos y finalmente, en agosto, dejó de operar por completo.

La página web de la compañía también volvió a quedar fuera de servicio.

Despidos, retiros voluntarios y salarios pendientes

El deterioro de la actividad estuvo acompañado por un fuerte achicamiento de la estructura laboral. Los primeros retiros voluntarios comenzaron durante el primer semestre y los despidos se aceleraron desde abril.

Los problemas también alcanzaron a los trabajadores que permanecieron en la empresa. Para agosto, empleados denunciaban atrasos en los salarios de junio y julio y en el medio aguinaldo, mientras que cientos de exempleados reclamaban indemnizaciones por despidos sin causa y pagos comprometidos en acuerdos de retiro voluntario.

En septiembre, los trabajadores denunciaron que ya se habían producido más de 900 desvinculaciones entre despidos y retiros voluntarios. A fines de ese mes, un grupo de exempleados llevó sus reclamos a la Secretaría de Trabajo y sostuvo que la situación afectaba a unas 1.000 familias.

En esa presentación reclamaron por los atrasos en los pagos correspondientes a retiros voluntarios, indemnizaciones pendientes y salarios adeudados a quienes todavía permanecían vinculados con la compañía.

Deudas, embargos y pedidos de quiebra

Al mismo tiempo que dejó de volar y redujo su personal, Flybondi comenzó a acumular reclamos judiciales y comerciales.

Entre los principales acreedores aparecen organismos públicos. ARCA y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) reclaman en conjunto más de $3.000 millones y durante agosto y septiembre avanzaron con embargos sobre las cuentas de la compañía.

En particular, ANAC reclama $1.464 millones correspondientes a seis facturas impagas por tasas de seguridad aeroportuaria, cuyos vencimientos se acumularon entre marzo y agosto.

También hubo pedidos de quiebra de acreedores privados. Entre las sociedades que recurrieron a la Justicia aparecen Hotel Presidente S.A., Seal Siher S.R.L. y Li Azzurri S.A.

Hotel Presidente reclama alrededor de $660 millones, mientras que Seal Siher presentó un pedido de quiebra por una deuda superior a $13 millones vinculada con repuestos para equipamiento aeroportuario. En este último expediente, la Justicia llegó a disponer la inhibición general de bienes de FB Líneas Aéreas.

A estos reclamos se sumó el de La Nueva Metropol, que demandó a la compañía por unos $186 millones correspondientes a servicios de transporte en aeropuertos y traslados de pasajeros. En ese caso también se dispuso un embargo sobre cuentas bancarias de Flybondi.

La aerolínea además arrastra reclamos de pasajeros por cancelaciones y devoluciones pendientes. Según un relevamiento del sitio especializado Failbondi, durante 2026 se cancelaron alrededor de 2.400 vuelos y unos 383.000 pasajeros resultaron afectados.

Qué puede pasar ahora

Flybondi quedó bajo el control de COC Global a mediados de 2025, un grupo que también controla OCA, empresa que atraviesa su propio concurso preventivo.

Durante los últimos meses, la aerolínea había evaluado que su proceso concursal tramitara por conexidad con el expediente de OCA. Sin embargo, esa alternativa no fue concedida y el concurso de Flybondi quedó finalmente radicado ante otro juzgado.

Ahora, la Justicia deberá determinar si abre formalmente el concurso preventivo. En caso de hacerlo, se designará un síndico y se establecerán los plazos para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos.

Ese proceso permitirá determinar con mayor precisión cuánto adeuda Flybondi y cómo está compuesto su pasivo, además de establecer el marco para una eventual negociación con sus acreedores.

En paralelo, durante los últimos meses se conocieron movimientos dentro del grupo que podrían estar vinculados con una eventual reorganización. Más de 200 trabajadores de rampa de Flybondi fueron traspasados a OC Support, una sociedad vinculada a OCA que comenzó a prestar servicios de asistencia en tierra a otras compañías aéreas.

También trascendió en el sector la posibilidad de desarrollar una operación bajo el nombre OCA Air, vinculada con los negocios aerocomercial y logístico. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la puesta en marcha de esa iniciativa ni sobre el eventual papel que tendría Flybondi.

La presentación del concurso preventivo abre así una nueva etapa para Flybondi, cuya operación permanece detenida desde agosto y que deberá afrontar ahora un proceso judicial para ordenar sus deudas y definir su futuro empresario.