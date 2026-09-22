Polémica por un fallo que sobreseyó a un adolescente de 14 años: la Fiscalía apeló y crecen los pedidos de juicio político

La decisión de la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis de sobreseer a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo abrió una fuerte controversia judicial y política. La magistrada declaró inconstitucional para ese expediente el artículo de la nueva Ley Penal Juvenil que establece la punibilidad desde esa edad. La Fiscalía apeló el fallo y distintos funcionarios anunciaron o anticiparon pedidos de juicio político contra la jueza.

El Ministerio Público Fiscal cuestionó los fundamentos de la resolución y pidió una rápida intervención de la Cámara. A las críticas se sumaron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, mientras que el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, anunció que presentará a título personal un pedido de jury. El fallo alcanza únicamente al adolescente involucrado y no deja sin efecto la ley de manera general.

De Marinis consideró que reducir la edad de punibilidad respecto del régimen anterior constituye una medida regresiva en materia de derechos de niños y adolescentes. Para fundamentar su decisión recurrió, entre otros elementos, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

También evaluó las características particulares del hecho ocurrido el 10 de septiembre. El adolescente había sido imputado por robo simple en grado de tentativa, en un episodio en el que no se concretó la sustracción de bienes ni se produjeron lesiones físicas a la víctima. La jueza tuvo en cuenta además la situación de vulnerabilidad social y familiar del joven.

Desde la Fiscalía, el fiscal general adjunto Eduardo Riggi confirmó la apelación y aseguró que encontraron una “debilidad enorme” en varios de los fundamentos de la decisión. Aclaró, sin embargo, que su cuestionamiento era jurídico y no personal, y reconoció que los magistrados tienen facultades para realizar controles de constitucionalidad.

En el plano político, Jorge Macri anunció que impulsará el juicio político de De Marinis y Patricia Bullrich también cuestionó el fallo. Monteoliva, por su parte, manifestó su “total desacuerdo” con la resolución y sostuvo que este tipo de decisiones “le hacen daño a la Justicia” y a las víctimas.

Tras disponer el sobreseimiento, De Marinis ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad para elaborar un plan de acompañamiento familiar, facilitar el regreso del adolescente a la escuela y promover su acceso a actividades recreativas. La Cámara deberá ahora analizar la apelación presentada por la Fiscalía.