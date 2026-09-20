Violento ataque a dos adolescentes: balearon a uno y asaltaron al otro

Por Santotomealdía



Dos adolescentes de 15 y 14 años fueron atacados por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta durante la mañana de este domingo, en inmediaciones de Sarmiento y Buenos Aires. El mayor recibió un disparo en el brazo derecho, mientras que a su amigo le robaron pertenencias. Tras el ataque, los agresores escaparon y son buscados por la Policía.

El hecho ocurrió después de las 6 y, de acuerdo con el relato de una de las víctimas, los atacantes efectuaron tres disparos. El adolescente de 15 años llegó posteriormente por sus propios medios al SAMCo, donde constataron una herida de arma de fuego con orificio de salida en el brazo derecho. Fue asistido, permaneció en observación y poco después recibió el alta médica.

Cerca de las 6.30, un policía que se encontraba prestando servicio en el SAMCo tomó conocimiento del ingreso del joven y dio aviso a efectivos de Orden Público y de Cuerpos. Luego de recibir las primeras curaciones, el adolescente relató que caminaba junto a su amigo cuando fueron sorprendidos por dos personas que circulaban en una motocicleta. Según su testimonio, los atacantes efectuaron tres disparos y posteriormente se alejaron del lugar.

Buscan cámaras y testigos

Tras conocer lo ocurrido, efectivos de la Comisaría 12ª y del Comando Radioeléctrico se dirigieron al sector señalado por la víctima e iniciaron las primeras actuaciones para intentar establecer la identidad de los responsables.

Los policías buscaron posibles testigos entre los vecinos de la zona y relevaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el momento del ataque o la posterior huida de los sospechosos.

La situación fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I y posteriormente intervino el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso una serie de medidas investigativas.

Entre ellas, ordenó obtener el informe sobre el estado de salud del adolescente herido, identificar posibles testigos, recabar las imágenes de las cámaras de seguridad del sector y realizar los correspondientes peritajes criminalísticos con intervención del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por el momento, los dos atacantes permanecen prófugos y son buscados por la Policía. La calificación provisoria informada para el hecho es robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso con lesiones leves con arma de fuego.