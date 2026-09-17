Bullrich aseguró que no le avisaron de los cambios en Discapacidad: “Quedás como un tonto o como que engañás”

Patricia Bullrich aseguró que no había sido informada sobre los cambios en el sistema de discapacidad que el Gobierno nacional incorporó al proyecto de Presupuesto 2027, pese a desempeñarse como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado e integrar la mesa política del oficialismo. La legisladora expresó su malestar por la falta de coordinación y advirtió sobre las consecuencias que esa situación genera en la relación con otros sectores del Congreso.

“No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, afirmó Bullrich durante una entrevista con Radio Rivadavia. Al referirse a la situación que enfrentan los legisladores cuando deben responder por decisiones que desconocían, agregó: “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”.

La senadora señaló que las modificaciones sobre discapacidad “no salieron a la luz” durante las reuniones de la mesa política y que fueron conocidas una vez que el proyecto presupuestario llegó al Congreso.

Bullrich también sostuvo que en la Cámara de Diputados existía previamente un acuerdo entre el oficialismo y sectores opositores para abordar la cuestión de discapacidad de determinada manera. La incorporación de los nuevos artículos al Presupuesto abrió una nueva discusión sobre ese entendimiento. “Está bastante peliaguda la discusión”, reconoció.

Qué cambios contempla el Presupuesto 2027

El proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso incorpora en su Capítulo VI, entre los artículos 36 y 41, modificaciones vinculadas al sistema de atención de las personas con discapacidad.

Entre los puntos incluidos se encuentran la derogación de artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) y modificaciones a la Ley 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas de atención integral.

Uno de los principales cambios alcanza al Nomenclador de Prestaciones Básicas. De acuerdo con el texto, dejaría de contemplar “valores universales”, modificando el actual esquema de aranceles de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores.

También se modifica el mecanismo de actualización de los valores de las prestaciones. Según la iniciativa, los montos serían establecidos trimestralmente por el Gobierno, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se utilizaría si la actualización no se concreta dentro de los plazos previstos.

Otra modificación señalada en el proyecto alcanza al régimen de pensiones, con la reinstalación de un esquema vinculado a la invalidez laboral y cambios relacionados con la compatibilidad del beneficio para personas que tengan empleo registrado o estén inscriptas en el monotributo.

Cuestionamientos desde la oposición

Las modificaciones generaron críticas entre legisladores opositores. El diputado de Unión por la Patria Juan Marino las calificó como “ilegales e inconstitucionales” y sostuvo que buscan “desmantelar” la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Por su parte, el diputado santafesino Esteban Paulón cuestionó que los cambios hayan aparecido en el proyecto presupuestario después de las conversaciones que venían desarrollándose en Diputados sobre la emergencia.

También se pronunció el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien sostuvo que la iniciativa elimina el criterio de arancel único y modifica el mecanismo de actualización. “Reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto”, afirmó.

El proyecto de Presupuesto 2027 deberá atravesar ahora el debate parlamentario, por lo que las disposiciones incluidas por el Ejecutivo todavía están sujetas a las modificaciones que puedan producirse durante su tratamiento en el Congreso.