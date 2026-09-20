Detuvieron a una pareja en barrio Zaspe por una presunta exhibición obscena en la vía pública

Por Santotomealdía



Una pareja fue aprehendida durante la tarde del sábado en barrio Zaspe, luego de que un llamado a la Central de Emergencias 911 alertara sobre una presunta exhibición obscena en la vía pública. El procedimiento se desarrolló en la zona de Alberdi e Hipólito Yrigoyen y estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico de la ciudad.

Al llegar al lugar, los efectivos localizaron a un hombre y una mujer que coincidían con las características aportadas a través del 911. Según la información policial, cuando los agentes intentaron entrevistarlos, ambos comenzaron a insultarlos, se resistieron al procedimiento y se negaron a proporcionar sus datos personales.

El parte policial no brinda mayores precisiones acerca de en qué habría consistido la supuesta exhibición obscena que originó el llamado, ni indica que esa conducta haya sido constatada directamente por los efectivos que intervinieron.

Siempre de acuerdo con la versión policial, ante la actitud de la pareja los agentes les solicitaron que depusieran su conducta. Sin embargo, ambos habrían continuado resistiéndose al accionar del personal.

Finalmente, alrededor de las 19.20, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 37 años y una mujer de 36.

Posteriormente, ambos fueron trasladados para la realización de las actuaciones médicas correspondientes y luego derivados a la Subcomisaría 9ª, por razones de jurisdicción, donde continuaron las actuaciones.

Por el momento, la información policial difundida no precisa la calificación legal que se le dio al episodio ni qué medidas posteriores se dispusieron respecto de los dos aprehendidos.