Enrico reveló que el convenio con ASSA todavía no está definido: “Primero el traspaso y después el convenio”

Por Santotomealdía



El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, brindó este miércoles una definición relevante sobre el anunciado traspaso de los servicios de agua y cloacas a Aguas Santafesinas: aseguró que el convenio todavía no está definido y que primero deberá intervenir el Concejo Municipal. “Primero el traspaso y después el convenio”, afirmó.

En una entrevista concedida al programa Cómo seguimos, por radio Nova 97.5, Enrico fue consultado específicamente sobre si el convenio entre el Municipio y ASSA estaba próximo a terminar de redactarse. Su respuesta fue categórica: “No, no es así, para nada, falta muchísimo”. Según explicó, primero deberá existir una autorización del Concejo y, recién a partir de allí, ASSA comenzaría a analizar un posible acuerdo.

“Lo que falta es que el Concejo Municipal apruebe el traspaso del servicio de agua potable municipal a ASSA, y a partir de ahí ASSA empieza a analizar un posible convenio, que es lo que hemos expresado como una posibilidad”, señaló el funcionario provincial.

Las declaraciones aportan una precisión significativa sobre el estado en el que se encuentra actualmente el proceso, luego de que el intendente Miguel Weiss Ackerley anticipara que el Ejecutivo enviará en breve” al Concejo el proyecto de Ordenanza necesario para avanzar con el cambio de prestador.

Enrico remarcó, además, el papel que tendrá el Legislativo local en la discusión. “Esto no es un tema del intendente, es un tema de la Municipalidad”, sostuvo, y consideró que tanto el Ejecutivo como el Concejo deberán intervenir en las decisiones vinculadas con el futuro del servicio y con la deuda que mantiene el Municipio.

La deuda, por otro carril

El ministro también dejó definiciones sobre los más de $6.000 millones que el Municipio adeuda a Aguas Santafesinas. Consultado acerca de si ese pasivo deberá pagarse independientemente del proceso de traspaso, respondió: “Sí, claro”.

Además, cuando le preguntaron si la demanda iniciada por ASSA continuará por un carril diferente al cambio de prestador, Enrico contestó: “Sí, sí, por supuesto. Habrá que ver de qué manera hay un compromiso de pago, qué transfiere la Municipalidad”.

En ese punto, sus declaraciones introducen nuevos elementos respecto de las explicaciones brindadas esta semana por Weiss Ackerley, quien había señalado que se trabaja en una “compensación entre activos y pasivos” y reveló que una de las alternativas consiste en transferir a ASSA las acreencias que mantiene el Municipio sobre usuarios que adeudan el servicio.

Enrico también se refirió a la explicación del intendente respecto de la decisión de priorizar el sostenimiento del servicio por sobre los pagos a ASSA. “No es esto de que no se puede pagar porque no te da para otra cosa, hay que ordenarse. Porque si no, evidentemente, las cosas se funden”, expresó. Y agregó que el Gobierno provincial ayudará a la ciudad, pero sostuvo: “Ordenémoslo también, porque si no, no es sostenible esto”.

Finalmente, el ministro advirtió que el cambio de prestador no será inmediato y que el proceso demandará tiempo e inversiones. Antes de cualquier convenio, insistió, deberá producirse la definición institucional que habilite el traspaso: “Primero la Ordenanza del Concejo que autorice lo que estamos hablando”.