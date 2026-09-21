Discapacidad: renunció el secretario nacional en medio de la polémica por los nuevos recortes

Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad, en medio del ajuste que atraviesa el sector y pocos días después del cimbronazo político generado por el proyecto de Presupuesto 2027. La iniciativa enviada por el Gobierno al Congreso propone, entre otros cambios, desregular el sistema de prestaciones y avanzar con un fuerte recorte sobre las pensiones por invalidez.

Desde el Gobierno atribuyeron la salida de Vilches a “motivos personales” y, hasta el momento, no vincularon oficialmente su decisión con las medidas previstas en el Presupuesto. La renuncia abre ahora una etapa de definición sobre quién quedará al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en momentos en que las políticas destinadas al sector volvieron a ocupar un lugar central en la discusión pública.

Por el momento, no fue informado oficialmente quién reemplazará a Vilches. Según la información conocida, en el Ministerio de Salud se encuentra bajo análisis la designación de quien asumirá la conducción del área.

La política nacional de discapacidad comprende cuestiones que exceden el plano estrictamente sanitario e involucra aspectos vinculados con la accesibilidad, el transporte, la educación, el empleo, la protección social, la autonomía y la participación plena en la comunidad, entre otros.

Una salida pocos días después del Presupuesto 2027

La renuncia se conoció pocos días después de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, que generó una nueva controversia alrededor de las políticas nacionales destinadas a las personas con discapacidad.

Entre los cambios planteados aparece la derogación de artículos de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, junto con modificaciones que impactarían sobre el esquema de prestaciones y las pensiones por invalidez.

Uno de los puntos centrales es la eliminación del artículo 14 de la Ley 27.793, que estableció el principio de un nomenclador único a nivel nacional para las prestaciones comprendidas por el sistema.

De avanzar el proyecto en esos términos, se modificaría el actual esquema de determinación de los aranceles, ya que los prestadores deberían negociar individualmente los valores con las distintas obras sociales y empresas de medicina prepaga.

A esa modificación se suma el fuerte recorte previsto sobre las pensiones por invalidez, otro de los aspectos que generó cuestionamientos luego de conocerse el proyecto presupuestario.

El ajuste en Discapacidad

La discusión por el Presupuesto 2027 se desarrolla además en un escenario marcado por el ajuste y los recortes aplicados sobre el sector de la discapacidad, con cuestionamientos en torno a las prestaciones y las políticas de asistencia.

En paralelo, sectores de la oposición buscan prorrogar la emergencia en discapacidad, en medio de la discusión sobre los cambios que el Ejecutivo pretende introducir para el próximo año.

Es en ese contexto que se produce la salida de Vilches. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente que exista una relación entre su renuncia y las modificaciones contempladas en el Presupuesto 2027: la explicación brindada desde el Gobierno se limitó a señalar “motivos personales”.

Ahora resta conocer quién será designado al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mientras continúa en el Congreso la discusión sobre el Presupuesto y el alcance de los cambios previstos para el sector.