Banco Bica presenta el nuevo "iBica", una evolución de su App y homebanking

Banco Bica presentó el nuevo iBica, una evolución integral de su App y homebanking que, según explicaron desde la entidad, fue desarrollada con el objetivo de simplificar la experiencia cotidiana de sus usuarios.

La nueva plataforma estará disponible desde el 19 de septiembre para toda la cartera de clientes y usuarios, tanto en su versión web para PC como en las aplicaciones para dispositivos Android y iPhone.

De acuerdo con lo informado por Banco Bica, el proyecto surgió a partir de un proceso de investigación, escucha y análisis de la experiencia de uso, que se extendió durante casi un año e incluyó etapas de diseño, desarrollo, pruebas y sucesivos ajustes. Bajo el concepto “Nuevo iBica. Tu homebanking. Evolucionó para simplificar tu día”, la entidad señaló que se revisaron recorridos, operaciones frecuentes, formas de navegación y puntos de fricción para identificar oportunidades de reducir pasos, búsquedas, esperas y esfuerzo.

Desde el banco destacaron que detrás de una experiencia que buscan presentar como más simple hubo un proceso de trabajo integral. La premisa, según explicaron, fue “hacer mucho detrás de la tecnología para que el usuario tenga que hacer menos frente a ella”.

En ese sentido, Banco Bica puso el foco en la escucha de sus clientes como uno de los ejes de la transformación. La entidad sostuvo que la evolución de iBica forma parte de un proceso más amplio y que la innovación no consiste solamente en incorporar tecnología, sino también en escuchar a los clientes, recibir sugerencias de mejora y comprender cómo utilizan los servicios para transformar esa información en nuevas experiencias.

Mariano C. Angulo, gerente general de Banco Bica, señaló que la transformación digital tiene sentido cuando permite “hacerles las cosas más simples a las personas”. Según expresó, el camino elegido por la entidad combina innovación, tecnología y escucha activa para construir una experiencia bancaria más sencilla y cercana. También destacó la competencia que representan las fintech y sus herramientas tecnológicas dentro del sistema financiero.

Banco Bica renueva su App y homebanking con el lanzamiento del nuevo iBica

Una sola experiencia digital

Uno de los principales cambios que presenta el nuevo iBica es, según el banco, la consolidación de la plataforma como una única experiencia digital, independientemente del canal o dispositivo desde el que se opere.

Así, desde una computadora, el navegador de un teléfono celular o las aplicaciones para Android y Apple, iBica funcionará como el homebanking de Banco Bica. La evolución alcanzará a toda la cartera de clientes y usuarios de la plataforma.

Desde la entidad también destacaron que la transición fue diseñada para ser sencilla. Los usuarios no deberán realizar un nuevo registro ni comenzar nuevamente el proceso de vinculación para operar. Podrán ingresar con sus mecanismos habituales y comenzar a utilizar la nueva versión.

Más herramientas de autogestión

Entre las principales novedades, Banco Bica mencionó una navegación más intuitiva, accesos favoritos personalizables, nuevas herramientas para buscar y filtrar movimientos, mayor capacidad de autogestión e información presentada de manera más clara.

La plataforma también permitirá descargar y compartir comprobantes e incorporará un modo oscuro, entre otras funcionalidades.

Según explicaron desde la entidad, la experiencia móvil fue rediseñada específicamente para cada tipo de pantalla, con el objetivo de evitar que la versión para celulares sea simplemente una adaptación reducida del escritorio. También se trabajó sobre la fluidez y la velocidad percibida durante la navegación, actualizando únicamente el contenido necesario para reducir esperas y evitar recargas completas.

Desde Banco Bica señalaron que el foco del desarrollo no estuvo puesto en sumar complejidad, sino en “hacer más fácil lo cotidiano: encontrar antes, entender mejor y resolver más”. En esa línea, la entidad presentó a la tecnología, el diseño y la transformación digital como herramientas orientadas a mejorar la experiencia de sus clientes y usuarios.

Una transformación que continúa

Con el lanzamiento del nuevo iBica, Banco Bica indicó que busca profundizar su proceso de transformación digital, con una concepción de innovación centrada en las personas. Según plantearon desde la institución, ese proceso implica escuchar, entender, evolucionar y utilizar la tecnología para construir una experiencia cada vez más simple.

El desarrollo demandó cerca de un año de trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales y una inversión estimada de aproximadamente USD 400.000 más IVA, de acuerdo con la información proporcionada por la entidad.

Además, Banco Bica informó que durante distintas etapas del proyecto se incorporaron herramientas de Inteligencia Artificial, que permitieron eficientizar los tiempos y recursos destinados al desarrollo. Según las estimaciones realizadas por el equipo técnico del banco, sin la utilización de estas tecnologías un proyecto de esta magnitud habría requerido una inversión superior a USD 1 millón más IVA.