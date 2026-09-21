Colapinto vuelve a Bakú, un circuito especial en su historia en la Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará este fin de semana un nuevo desafío en la Fórmula 1, en un escenario que ocupa un lugar especial en su carrera. El piloto argentino volverá a competir en el circuito callejero de Bakú, donde en 2024 consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría. Ahora llega a Azerbaiyán con otra realidad y con el objetivo de extender su buen momento con Alpine.

El argentino viene de protagonizar dos actuaciones positivas de manera consecutiva. En el Gran Premio de Italia terminó décimo en Monza, mientras que una semana después alcanzó un destacado séptimo puesto en Madrid, en el estreno del nuevo circuito. De esta manera, sumó puntos en las últimas dos carreras y buscará ahora conseguir su tercer top 10 consecutivo.

Bakú es, además, un lugar donde Colapinto ya demostró que puede destacarse. En 2024, durante apenas su segunda carrera en la Fórmula 1 y todavía como piloto de Williams, sorprendió al meterse en la Q3 y clasificarse noveno. Al día siguiente completó una gran actuación y terminó octavo, por delante de Lewis Hamilton, para sumar los primeros cuatro puntos de su carrera.

Aquel resultado marcó uno de los momentos más importantes de sus primeros pasos en la Fórmula 1. Sin embargo, su siguiente visita al circuito, en 2025, tuvo un desenlace muy diferente.

Ya como piloto de Alpine, Colapinto sufrió un fuerte accidente durante la Q1 de la clasificación y quedó eliminado. En la carrera largó desde el 16° lugar y logró avanzar posiciones hasta acercarse a la zona de puntos, pero en la vuelta 17 recibió un golpe de Alex Albon que dañó su auto y lo relegó nuevamente al último puesto.

Ahora tendrá la posibilidad de escribir una historia diferente en las calles de Bakú. Además, llega con un presente alentador: los resultados de Monza y Madrid le permitieron recortar parte de la diferencia con su compañero Pierre Gasly y recuperar protagonismo dentro de Alpine.

El circuito azerí representa, de todos modos, un desafío particular. La pista tiene más de seis kilómetros de extensión y combina una de las rectas más largas del calendario con un sector extremadamente angosto y sinuoso que atraviesa el casco histórico de la ciudad.

En la extensa recta que bordea el Mar Caspio, los monoplazas pueden alcanzar velocidades cercanas a los 350 kilómetros por hora. Después, el trazado cambia por completo y obliga a los pilotos a recorrer una zona estrecha, con curvas cerradas y muros muy próximos a la pista, donde cualquier error puede tener consecuencias importantes.

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá además una particularidad inédita: la carrera principal se disputará el sábado, algo que sucederá por primera vez en la historia de esta competencia. El cambio se debe a una fecha especial del calendario del país y obligó a adelantar todo el cronograma 24 horas.

La actividad comenzará el jueves con las dos primeras sesiones de entrenamientos. El viernes será el turno del tercer entrenamiento y de la clasificación, mientras que el sábado se disputará la carrera.

Para Colapinto será, entonces, un fin de semana diferente y con varios alicientes. El argentino regresará a un circuito donde vivió uno de los mejores momentos de su inicio en la Fórmula 1, después de un año que terminó en frustración, pero lo hará ahora respaldado por dos carreras consecutivas dentro del top 10. El objetivo será aprovechar nuevamente las calles de Bakú y buscar un tercer resultado entre los diez mejores.