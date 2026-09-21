Italia: Meloni anunció límites para alumnos extranjeros y restricciones al uso del velo en las escuelas

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció un nuevo paquete de medidas para las escuelas que incluye un límite legal a la cantidad de alumnos extranjeros por aula y restricciones al uso de prendas islámicas, además de establecer que los padres de estudiantes extranjeros con graves dificultades de integración deberán aprender italiano. La iniciativa será llevada al Consejo de Ministros, aunque todavía deberá atravesar el proceso legislativo para convertirse en norma.

Meloni realizó el anuncio durante la fiesta de Gioventù Nazionale, la organización juvenil de su partido, Hermanos de Italia. Según explicó, el objetivo es establecer por ley un número máximo de estudiantes extranjeros por clase y avanzar con medidas destinadas a reforzar la integración lingüística y escolar.

Uno de los puntos más sensibles del paquete es la restricción al uso del burka y otras prendas que cubren el rostro en las escuelas. En su discurso, Meloni también mencionó el hiyab y sostuvo que en Italia no puede permitirse que una tradición, “verdadera o presunta”, determine que una joven deba ocultarse. “La paridad entre hombre y mujer no es negociable”, afirmó.

La primera ministra vinculó esta propuesta con su concepción de la integración. “No existe que en una clase italiana quienes se sientan en un rincón sean los niños italianos porque se han convertido en la minoría”, sostuvo. También planteó que mientras la presencia de un estudiante que no habla italiano puede ser compatible con la integración, una concentración mayoritaria de alumnos que no dominan el idioma implicaría, a su criterio, una situación diferente.

El paquete también contempla que los padres de estudiantes extranjeros con graves problemas de inserción escolar tengan la obligación de aprender italiano. Meloni defendió la medida como una herramienta para mejorar la integración de los alumnos y remarcó que quienes llegan al país deben aprender el idioma, conocer la cultura y respetar las normas italianas.

La discusión sobre la cantidad de estudiantes extranjeros por aula no parte de cero. Italia ya cuenta con un límite del 30% para alumnos extranjeros, aunque su aplicación ha sido irregular y el Gobierno busca ahora establecer un nuevo marco mediante una norma con rango legal. Los estudiantes sin ciudadanía italiana representan actualmente alrededor del 11,6% de la matrícula escolar nacional, aunque la proporción es considerablemente mayor en determinadas zonas urbanas.

El anuncio se suma a otras iniciativas impulsadas en los últimos meses por sectores de la coalición de gobierno. En agosto, el ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, había planteado intervenir sobre el uso del velo integral mediante una enmienda a un proyecto de seguridad. Además, Futuro Nazionale, el espacio del eurodiputado Roberto Vannacci, había promovido en julio una resolución contra el velo integral, mientras que la Liga presentó durante el año una iniciativa para modificar la legislación sobre el uso de prendas que dificulten la identificación en espacios públicos.

La cuestión también tiene antecedentes en el marco legal italiano. Una norma de 1975 prohíbe el uso de prendas que dificulten la identificación en determinados espacios públicos, aunque su aplicación a los velos utilizados por motivos religiosos ha generado interpretaciones y debates jurídicos. La nueva iniciativa anunciada por Meloni buscará establecer específicamente las restricciones dentro del ámbito escolar.

En cuanto al límite para estudiantes extranjeros, la propuesta italiana también tendría una particularidad dentro de la Unión Europea. Si se convierte en ley con un tope específico por aula, Italia establecería un régimen poco habitual entre los países del bloque, en un contexto en el que otros Estados europeos han aplicado diferentes mecanismos de distribución de alumnos o restricciones vinculadas con la composición de las escuelas.

Por ahora, el anuncio de Meloni marca el inicio de una nueva discusión política y parlamentaria, ya que las medidas deberán ser formalizadas por el Gobierno y luego avanzar en el Congreso italiano antes de entrar en vigencia.