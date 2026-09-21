Rincón: rescataron perros con desnutrición severa y lesiones e investigan un caso de maltrato animal

Investigan un presunto caso de maltrato animal en San José del Rincón luego de que la Policía encontrara y rescatara varios animales que se encontraban en precarias condiciones de salud e higiene. Al menos dos perros presentaban un cuadro severo de desnutrición y lesiones visibles en el cuello, según constataron el veterinario policial y personal de la Brigada Ecológica.

El procedimiento se realizó durante la mañana de este domingo en inmediaciones de Vicente Zarza y el Terraplén, en la zona de barrio Los Espinillos. Personal de la Comisaría 14ª de la Unidad Regional I llegó al lugar luego de recibir un llamado que advertía sobre la situación.

Al arribar, los agentes se entrevistaron con la propietaria del inmueble, una mujer de 56 años, quien manifestó que su hijo, de 30 años, residía en una construcción ubicada junto al terreno y mantenía allí a varios animales en condiciones que podían comprometer su bienestar.

Con autorización de la dueña del predio, los policías ingresaron al lugar y verificaron las condiciones en las que se encontraban los animales. Ante esta situación, procedieron a demorar al hombre que residía en el lugar.

En el lugar encontraron perros y conejos, que quedaron al cuidado de una ONG protectora de animales.

Luego se solicitó la intervención de la Brigada Ecológica de la Policía de Santa Fe y del veterinario policial, quienes examinaron a los animales. De acuerdo con la evaluación realizada, al menos dos perros presentaban un cuadro severo de desnutrición y lesiones en la zona del cuello que ponían en riesgo sus vidas. En el inmueble también fueron encontrados otros perros y conejos.

Los animales rescatados quedaron bajo el cuidado de una ONG protectora de animales de la ciudad de Santa Fe, que se encargará de brindarles la atención veterinaria necesaria y mantenerlos bajo custodia de manera temporal.

En tanto, el hombre demorado fue trasladado a la Comisaría 14ª, mientras que las actuaciones quedaron a disposición de la fiscalía en turno, que deberá determinar las medidas correspondientes en el marco de la investigación.