Una auditoría detectó diferencias por más de $158 mil millones en las deudas de la ex Andis

Una auditoría realizada tras la salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) detectó una diferencia de $158.717 millones entre los registros de deuda exigible informados por dos áreas del organismo. El relevamiento analizó la gestión hasta el 21 de agosto de 2025 e incluyó pagos, deudas, contrataciones, personal, equipos y declaraciones juradas.

En concreto, el informe estableció una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados presentados por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass). Esta última, encargada de implementar programas como Incluir Salud, fue la dependencia que informó el monto de deuda más elevado.

El dato fue conocido a partir de una publicación de La Nación y difundido posteriormente por la Agencia Noticias Argentinas.

La auditoría también planteó reparos sobre la precisión de la información proporcionada por la Dnass. Según se indicó desde esa dependencia, los importes y su clasificación podían presentar variaciones debido a errores involuntarios en la carga realizada por los prestadores.

La diferencia detectada no implica, por sí misma, que ese dinero haya desaparecido o sido desviado: se trata de una inconsistencia entre los registros de deuda exigible de las áreas analizadas, cuyo origen quedó bajo revisión.

Un área bajo investigación judicial

La Dnass también se encuentra bajo análisis en la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, en la que se investigan presuntas irregularidades en procesos de compra y un posible esquema de fraude y coimas.

De acuerdo con la acusación fiscal citada por el medio que dio a conocer la auditoría, se investigan posibles coimas de hasta el 20%, además de presuntos sobreprecios y deficiencias en los procedimientos administrativos. Se trata de hechos que forman parte de la investigación judicial en curso.

Cuestionamientos a los mecanismos de pago

Otro de los puntos observados por la auditoría fue la utilización del denominado “legítimo abono”, una figura empleada para pagar bienes o servicios que ya habían sido entregados o prestados sin haber atravesado previamente los mecanismos ordinarios de contratación.

Según el informe, hasta la fecha tomada como corte por la auditoría el organismo continuaba recurriendo a ese mecanismo, mientras que solamente se habían iniciado seis procedimientos de compra relacionados con esos servicios.

El relevamiento no individualizó cuáles fueron los pagos realizados mediante legítimo abono. Sin embargo, estableció que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.

Los resultados de la auditoría se conocen mientras continúa la investigación judicial sobre el funcionamiento de distintas áreas de la ex Andis durante la gestión encabezada por Spagnuolo.