Copa Davis: Argentina ganó los dos singles y quedó a un paso de cerrar la serie ante Turquía

Argentina quedó a un paso de quedarse con la serie ante Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. En el estadio Ruca Che de Neuquén, Francisco Cerúndolo derrotó 6-0 y 6-4 a Yanki Erel, mientras que Thiago Tirante venció 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya, para dejar al equipo conducido por Javier Frana con una ventaja de 2-0. Este domingo, desde las 11, Guido Andreozzi y Andrés Molteni tendrán la primera posibilidad de conseguir el punto definitivo ante Tuncay Duran y Arda Azkara.

En la primera jornada de la serie, que se disputa por primera vez en la Patagonia, los dos singlistas argentinos cumplieron con su objetivo y resolvieron sus partidos en sets corridos. Con el 2-0, Argentina quedó a una victoria de asegurarse la serie y avanzar a los Qualifiers 2027.

Cerúndolo fue el encargado de abrir la jornada y prácticamente no le dio oportunidades a Erel durante el primer set. El argentino, 23° del ranking ATP, quebró tres veces y dominó los intercambios para quedarse rápidamente con la manga por 6-0.

El segundo parcial presentó un escenario más parejo. El turco logró mejorar sus respuestas, especialmente con la derecha, y obligó a Cerúndolo a atravesar algunos momentos de mayor dificultad. Sin embargo, el argentino aprovechó una oportunidad en el séptimo game para conseguir el quiebre que terminó siendo decisivo y cerró el encuentro por 6-4, después de una hora y 13 minutos de juego.

Luego fue el turno de Tirante, que salió a la cancha con la posibilidad de dejar a Argentina a un solo punto del triunfo. El platense aprovechó el envión y rápidamente tomó el control frente a Alkaya, al que quebró en el tercer game del primer set.

A partir de allí, Tirante se mostró firme con su servicio y manejó el desarrollo del partido. En el tramo final de la primera manga tuvo que remontar un 15-40, pero respondió con tres aces consecutivos para quedarse con el set por 6-2. En total, terminó el encuentro con nueve saques directos.

Alkaya intentó modificar la dinámica en el segundo parcial y consiguió llevar el partido a un terreno más equilibrado. Tirante, sin embargo, mantuvo la concentración, volvió a conseguir un quiebre y sostuvo la diferencia hasta cerrar el encuentro por 6-4, después de una hora y 15 minutos.

De esta manera, Argentina terminó el primer día con dos puntos sobre dos posibles y quedó en una posición inmejorable para definir la serie. El domingo, desde las 11, Andreozzi y Molteni enfrentarán a Duran y Azkara en el dobles. Si fuera necesario, luego se disputarían los singles entre Cerúndolo y Alkaya, y Tirante y Erel.