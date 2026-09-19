Unión se durmió y lo pagó caro: Independiente se lo dio vuelta en el 15 de Abril

Unión perdió 2-1 ante Independiente en el 15 de Abril, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Marcelo Estigarribia adelantó al Tatengue a los 3 minutos del segundo tiempo, pero Santiago Montiel igualó a los 6' y Maximiliano Meza marcó el 2-1 a los 12', en una ráfaga que dio vuelta por completo el partido y dejó al equipo de Leonardo Madelón con las manos vacías.

La derrota significó el segundo traspié consecutivo para Unión, que venía de perder ante Talleres en Córdoba después de haber conseguido tres victorias seguidas. El resultado vuelve a generar interrogantes para el conjunto rojiblanco, que dejó escapar un partido en el que durante buena parte del desarrollo había mostrado argumentos para quedarse con algo más.

El primer tiempo había entregado las mejores señales para el local. Unión presionó alto, recuperó varias pelotas y generó las situaciones más claras, aprovechando además las dificultades de Independiente para salir jugando desde el fondo. Brahian Cuello, Julián Palacios, Lucas Menossi y Cristian Tarragona tuvieron oportunidades para abrir el marcador, aunque el Tatengue no consiguió transformar esa superioridad en goles.

Sobre el cierre de la primera etapa llegó además una de las jugadas polémicas de la tarde. Joaquín Mosqueira había convertido después de un tiro de esquina, pero Luis Lobo Medina anuló la conquista a instancias del VAR por un supuesto fuera de juego que no quedó claro en las imágenes. Antes también había quedado bajo la lupa un codazo de Leo Godoy sobre Tarragona que no derivó en una expulsión.

El segundo tiempo cambió rápidamente el escenario. A los 3 minutos, Marcelo Estigarribia apareció para poner el 1-0 y Unión parecía encontrar la recompensa que había buscado durante la primera mitad. Pero la ventaja duró apenas unos minutos.

A los 6', Santiago Montiel igualó de cabeza después de una gran maniobra de Maximiliano Meza. Y apenas seis minutos más tarde, el propio Meza puso el 2-1 con un remate al primer palo de Matías Mansilla. En apenas nueve minutos, el Tatengue pasó de estar arriba en el marcador a encontrarse en desventaja.

A partir de allí, Madelón buscó respuestas con los ingresos de Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra, Eric Ramírez, Bruno Pittón y Misael Aguirre, pero Unión no logró recuperar el funcionamiento que había mostrado antes del golpe. El local acumuló centros y aproximaciones, aunque le faltó claridad para generar una situación realmente peligrosa que le permitiera alcanzar el empate.

Independiente, en cambio, se replegó durante el tramo final y defendió la ventaja hasta el cierre. El Rojo aprovechó una ráfaga de desconcierto de Unión y consiguió sostener un triunfo que le permite sumar tres puntos importantes en la pelea de la Zona A.

Para el equipo de Madelón, la caída vuelve a dejar una señal para corregir: Unión otra vez perdió un partido en el que había conseguido ponerse en ventaja, algo que también le había ocurrido ante Central Córdoba en Santa Fe.

Con esta derrota, el Tatengue suma dos caídas consecutivas después de la racha de tres triunfos que había despertado expectativa. Ahora deberá reaccionar para no perder terreno en la lucha por los puestos de playoffs.