La aprobación de Keiko Fujimori cayó 18 puntos en su primer mes de gobierno en Perú

La aprobación de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, cayó 18 puntos porcentuales en un mes, según una encuesta de Datum difundida por América Televisión. El respaldo a la mandataria pasó del 60% registrado en agosto al 42% en septiembre, mientras que la desaprobación aumentó del 24% al 44%.

La caída se produjo durante las primeras semanas de su gestión y coincide con una evaluación crítica sobre el rumbo del nuevo gobierno. Otra medición, realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y difundida por RPP, mostró un escenario todavía más desfavorable: 37% de aprobación y 49% de desaprobación.

El estudio del IEP también reflejó dudas sobre el cambio que representa la nueva administración. El 52% de los encuestados consideró que el gobierno de Fujimori es “más de lo mismo”, mientras que el 33% sostuvo que implica un cambio. Además, el 47% la consideró poco o nada preparada para gobernar, frente al 49% que respondió que está mucho o algo preparada.

La evaluación tampoco fue especialmente favorable en dos de los principales desafíos que enfrenta la administración. Según el IEP, apenas el 32% considera que el Gobierno está preparado para enfrentar la inseguridad ciudadana, mientras que el 36% tiene una valoración positiva sobre su capacidad para responder al fenómeno de El Niño. La economía aparece como el área mejor evaluada, aunque tampoco alcanza una mayoría: el 43% considera que el Ejecutivo está preparado para gestionarla.

La medición del IEP fue realizada entre el 4 y el 10 de septiembre sobre una muestra nacional de 1.202 personas, distribuidas en las distintas regiones del país. El margen de error máximo estimado es de ±2,8 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

Fujimori asumió la Presidencia el 28 de julio de 2026, para el período 2026-2031, después de imponerse en la segunda vuelta electoral. La nueva mandataria había llegado a esa instancia tras varios intentos anteriores y asumió con la seguridad ciudadana entre las principales preocupaciones de la población.

Durante las primeras semanas de gobierno, su administración también comenzó a trabajar sobre la prevención y respuesta ante el fenómeno de El Niño, mientras impulsó pedidos de facultades legislativas en materia de seguridad y economía. Estas iniciativas encontraron resistencia en sectores de la oposición dentro del Congreso.

El escenario que reflejan las encuestas se da en un país que arrastra años de inestabilidad política, con sucesivos cambios de gobierno, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso y una fuerte fragmentación partidaria. Esa situación constituye uno de los principales desafíos para la nueva administración.

La investigadora principal del IEP, Patricia Zárate, señaló que las expectativas positivas que acompañaron el inicio del nuevo gobierno comenzaron a diluirse durante las primeras semanas. Entre los factores mencionados en su análisis aparece la persistencia de la inseguridad, especialmente luego del secuestro de un empresario minero en Trujillo, ocurrido antes de la realización de la encuesta.