Domingo 20 de septiembre de 2026

Policiales — 19.09.2026 —

Tienen 15 años, portaban un arma de fuego y terminaron detenidos

Ocurrió en inmediaciones de Libertad y Sarmiento. El Grupo de Operaciones Especiales de la policía detuvo a los adolescentes cuando circulaban en una moto, y encontró una pistola entre sus pertenencias. El arma y el vehículo quedaron secuestrados.

El GOE detuvo a dos jóvenes de 15 años que llevaban un arma de fuego.
El GOE detuvo a dos jóvenes de 15 años que llevaban un arma de fuego.

Dos adolescentes de 15 años fueron sorprendidos con un arma de fuego y terminaron detenidos, durante un procedimiento policial en el que también se secuestró una motocicleta.

La intervención estuvo a cargo de personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Unidad Regional I y se realizó en inmediaciones de Libertad y Sarmiento, donde los efectivos identificaron a dos personas que se trasladaban en un motovehículo y las interceptaron para realizar un control preventivo.

Durante el procedimiento, los policías constataron que ambos eran adolescentes de 15 años y, de acuerdo con la información oficial, secuestraron entre sus pertenencias un arma de fuego, además del birrodado de baja cilindrada en el que se movilizaban.

Los dos jóvenes fueron trasladados junto con los elementos secuestrados a la División Asuntos Juveniles, mientras que se dio intervención a la Fiscalía de Menores en turno.

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