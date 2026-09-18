Quito, en alerta por los incendios forestales: un foco afectó 200 hectáreas y obligó a evacuar a 48 personas

Una jornada marcada por los incendios forestales puso nuevamente en alerta a Quito, donde se registraron nueve focos en distintos sectores de la capital de Ecuador. El de mayor magnitud se desarrolló en el cerro Casitagua, en el extremo norte de la ciudad, y obligó a evacuar de manera preventiva a 48 personas que se encontraban en las inmediaciones.

Las llamas fueron visibles desde diferentes puntos de Quito mientras los equipos de emergencia trabajaban para contener el avance del fuego. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas ni viviendas afectadas como consecuencia del incendio en esa zona.

El cerro Casitagua alcanza casi los 3.500 metros de altura y las condiciones meteorológicas dificultaron las tareas de los bomberos. Los fuertes vientos favorecieron la propagación de las llamas, mientras que la vegetación seca por la falta de lluvias aportó una importante cantidad de material combustible.

La secretaria de Seguridad de Quito, Carolina Andrade, estimó que el incendio podría haber afectado unas 200 hectáreas. "Estamos calculando cerca de 200 hectáreas que podrían estar ya afectadas, esto significa un impacto muy fuerte, muy doloroso, en la vegetación, en el patrimonio natural de la ciudad", señaló la funcionaria.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que durante la jornada fueron reportados nueve incendios forestales y que siete ya habían sido controlados. Los equipos mantuvieron desplegados recursos en las zonas afectadas para evitar que los focos pudieran reactivarse.

La situación se produjo apenas un día después de otro incendio registrado en un sector céntrico de la ciudad, que también había generado preocupación entre las autoridades. Quito atraviesa desde hace varios meses una temporada de incendios forestales que afecta distintas áreas de la capital.

Entre junio y septiembre de este año se contabilizaron cerca de 200 incendios forestales en Quito, que en conjunto destruyeron aproximadamente 1.200 hectáreas de bosque, según los datos difundidos por las autoridades.

La problemática también tuvo consecuencias judiciales. Durante este año, cuatro personas fueron procesadas por la Justicia ecuatoriana, acusadas de provocar incendios forestales.

Mientras continúan las tareas de control y monitoreo, las autoridades buscan determinar con mayor precisión la superficie afectada en el cerro Casitagua y mantener bajo vigilancia los sectores donde los incendios ya fueron controlados.