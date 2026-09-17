Confirmaron una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre

Docentes y nodocentes universitarios confirmaron una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre, luego de que este jueves finalizara sin acuerdo una nueva negociación paritaria con el Gobierno nacional. La movilización tendrá como punto central el Palacio de Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires, en el marco del reclamo por salarios y financiamiento.

La convocatoria se conoció después de que la Secretaría de Educación ofreciera un incremento salarial del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada por los sindicatos. Los representantes gremiales reclaman además una recomposición del 32,5% y exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron además un paro escalonado de 23 días, que comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 22 de octubre.

La medida se desarrollará de manera rotativa en distintas facultades, institutos y dependencias de la UBA, acompañada por actividades destinadas a visibilizar el conflicto.

Una nueva negociación sin acuerdo

La reunión paritaria se realizó este jueves en el Palacio Pizzurno, convocada por la Secretaría de Educación. Según la información difundida, todos los sindicatos rechazaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno, que mantuvo los mismos porcentajes ofrecidos a comienzos de septiembre.

Desde los gremios sostienen que el reclamo del 32,5% busca recomponer la pérdida salarial acumulada y vinculan ese pedido con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, cuestionó la posición del Ejecutivo y sostuvo: “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple”.

En la misma línea, el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, reclamó la aplicación de la normativa y señaló que “el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario”.

El conflicto por la Ley de Financiamiento

El reclamo gremial también se apoya en decisiones judiciales vinculadas con la aplicación de la Ley 27.795. De acuerdo con la información difundida, una medida cautelar ordenó al Ejecutivo cumplir los artículos referidos a las actualizaciones salariales y presupuestarias, cuya vigencia fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que esos artículos no fueron cumplidos plenamente por el Ejecutivo y mantiene sus reclamos por la ejecución de la normativa.

En este escenario, la movilización prevista para el 15 de octubre será presentada por las organizaciones convocantes como una nueva Marcha Federal Universitaria, mientras continúa el conflicto entre el Gobierno nacional, los gremios y las universidades por salarios y financiamiento.