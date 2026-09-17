Traspaso a ASSA: ASTEOM reclama garantías para más de 80 trabajadores municipales

Por Santotomealdía



La Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM) presentó este miércoles notas ante el Ejecutivo y el Concejo Municipal para solicitar reuniones y conocer las condiciones previstas para el traspaso de los servicios de agua y cloacas a Aguas Santafesinas. El gremio puso especialmente el foco en la situación de más de 80 trabajadores municipales que actualmente cumplen funciones vinculadas con esos servicios.

Así lo explicó este jueves Gabriel Benssi, secretario adjunto de ASTEOM, durante una entrevista en Nova al Día. El dirigente aseguró que hasta el momento no existió una comunicación institucional con el sindicato sobre el futuro de los trabajadores y reclamó que las garantías laborales queden establecidas desde el comienzo en los proyectos que se presenten.

“Presentamos dos notas, una al Ejecutivo Municipal y otra al Concejo, para hablar a través de la Presidencia del Concejo con todos los bloques que van a discutir los eventuales proyectos”, explicó. Según señaló, el objetivo es conocer cómo se pretende instrumentar el traspaso y participar de la discusión sobre sus consecuencias laborales.

Benssi precisó que se trata de más de 80 empleados, aproximadamente el 10% de la planta permanente municipal, que desarrollan tareas relacionadas con agua y cloacas. “Es un número muy importante. Es un servicio para la Municipalidad histórico, que tiene mucha gente trabajando en la calle, con trabajos muy específicos ligados también a tareas insalubres”, señaló.

“Con los trabajadores no ha hablado nadie”

El secretario adjunto de ASTEOM explicó que hasta ahora el sindicato siguió las novedades principalmente a través de declaraciones públicas y de la discusión desarrollada en el Concejo. “Comunicaciones oficiales no hemos tenido, salvo alguna conversación informal con algún funcionario de la Municipalidad”, afirmó.

También cuestionó que durante la sesión se mencionaran distintas posibilidades para el personal sin que previamente fueran discutidas con sus representantes. “Se habló de adscripciones, de que los trabajadores municipales podrían formar parte de la plantilla de ASSA [...] Ninguna fue consultada ni con los trabajadores ni con nosotros, su representación gremial”, sostuvo.

Ante ese escenario, ASTEOM reclama que cualquier iniciativa contemple expresamente que no se pierdan puestos de trabajo y que los empleados tengan derecho a ser reubicados dentro de la Municipalidad. Sobre una eventual incorporación a Aguas Santafesinas, Benssi evitó anticipar una posición porque aseguró que todavía no existen condiciones concretas para analizar.

“Estamos en el terreno hipotético”, remarcó. Y agregó: “No tenemos ningún tipo de acercamiento de hacia dónde lo quieren llevar tanto el Ejecutivo como la empresa”.

Reclamos por las condiciones del servicio

Durante la entrevista, Benssi también reconoció problemas en las condiciones en las que los municipales vienen desarrollando las tareas. Habló de una demanda histórica por inversiones, herramientas, repuestos, vehículos e infraestructura, y señaló que esas dificultades se profundizaron durante el último tiempo.

“Había algo que no estaba funcionando bien. Eso no es ningún secreto, lo sabe el vecino también”, reconoció. Sin embargo, remarcó que la prioridad del sindicato frente al proceso anunciado es determinar qué sucederá con los más de 80 trabajadores involucrados.

Finalmente, Benssi manifestó preocupación por la falta de precisiones sobre las condiciones que tendría el futuro acuerdo con ASSA y reclamó que el gremio pueda participar antes de que se adopten decisiones. “Vamos a acompañar, si es lo mejor para los vecinos, pero con las garantías que necesitamos que estén, por lo menos, firmes, establecidas”, concluyó.