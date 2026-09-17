Canadá busca acercarse a la Unión Europea y Trump amenaza con fuertes aranceles

El acercamiento entre Canadá y la Unión Europea (UE) generó una nueva tensión con Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump cuestionara la posibilidad de que Ottawa se convierta en miembro asociado del bloque europeo y advirtiera con imponer fuertes aranceles a Europa. La propuesta había sido planteada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y fue respaldada públicamente por el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Durante un discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Carney celebró la iniciativa y afirmó que Canadá está dispuesto a profundizar su vínculo con Bruselas. “Europa y Canadá son más fuertes juntos”, sostuvo el mandatario, quien definió la eventual asociación como una oportunidad para construir una alianza estratégica de largo plazo.

La posibilidad de otorgarle a Canadá el estatus de “miembro asociado” representa una novedad dentro de la estructura comunitaria, ya que esa categoría no existe actualmente en los tratados de la UE. Von der Leyen había planteado avanzar hacia una relación “al nivel más alto posible” y propuso una “Alianza para el Futuro” que supere el actual acuerdo de libre comercio entre ambas partes.

Carney respaldó esa perspectiva y señaló que la cooperación debería abarcar áreas consideradas estratégicas, entre ellas los minerales críticos, la defensa y la inteligencia artificial. Según explicó, Canadá y Europa deben trabajar para fortalecer su autonomía estratégica mediante una cooperación más profunda en distintos sectores.

El acercamiento se produce además en un contexto de deterioro de las relaciones entre Ottawa y Washington y de los esfuerzos de Canadá por reducir su dependencia económica de Estados Unidos. En ese escenario, una mayor integración con Europa aparece como una de las alternativas que el Gobierno canadiense busca desarrollar.

Trump reaccionó con dureza ante la iniciativa durante una intervención en Charlotte, Carolina del Norte, donde condicionó su respuesta a las intenciones que tengan los líderes europeos. “Si es una buena intención, está bien. Si es una mala intención, pondremos aranceles muy fuertes a Europa”, advirtió el presidente estadounidense.

El mandatario también planteó la posibilidad de que Estados Unidos interrumpa el comercio con Europa en determinados sectores y cuestionó directamente la eventual asociación de Canadá con la UE. Trump calificó la posibilidad de “ridícula” y describió a Canadá como un “terrible socio comercial”.

Pese a la tensión generada por la propuesta, Carney buscó dejar en claro que su intención no es construir un nuevo bloque destinado a competir con Estados Unidos. “No estoy proponiendo un tercer bloque para convertirnos en un rival de las grandes potencias”, afirmó ante los eurodiputados.

La iniciativa abre ahora una etapa de negociaciones entre Canadá y la Unión Europea para determinar el alcance de la eventual asociación y definir cómo podría instrumentarse una categoría que actualmente no forma parte de la arquitectura institucional del bloque.