Estudiantes dio el golpe en Brasil, eliminó a Corinthians y está en semifinales de la Libertadores

Estudiantes dio el golpe en Brasil y se metió en las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo platense venció 1-0 a Corinthians como visitante, con un gol de Alexis Castro a los 42 minutos del segundo tiempo, y selló una clasificación que tuvo un final cargado de dramatismo.

El partido se disputó en el estadio Neo Química Arena, donde el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez logró sostener un encuentro cerrado y terminó encontrando la diferencia sobre el final. Con este resultado, el “Pincha” avanzó a la próxima instancia, donde enfrentará al ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle.

Durante la primera mitad, el trámite fue parejo y de pocas situaciones de peligro. Estudiantes intentó manejar la pelota y construir sus ataques por abajo, mientras que Corinthians tuvo dificultades para imponerse en la mitad de la cancha. Ninguno de los dos equipos consiguió generar un dominio claro y el empate sin goles parecía ajustarse a lo que había mostrado el partido.

La ocasión más clara antes del descanso llegó a los 42 minutos. La jugada comenzó con Leandro González Pírez, continuó con Joaquín Correa por la izquierda y terminó con un remate de Tobio Burgos desde el borde del área, que se desvió apenas junto al palo derecho del arquero Souza.

El complemento comenzó con Estudiantes más decidido, adelantándose varios metros y llevando a Corinthians contra su propio campo. Sin embargo, al equipo argentino le costó transformar ese dominio territorial en situaciones concretas y apeló en varias oportunidades a los centros desde los costados.

Corinthians también tuvo su oportunidad en una contra a los siete minutos. El conjunto brasileño consiguió salir rápidamente después de una recuperación y generó una situación favorable, aunque Memphis Depay no logró conectar la pelota para completar la jugada.

Con el correr de los minutos, el partido volvió a caer en un ritmo trabado y con pocas ocasiones. Estudiantes, sin embargo, fue creciendo en el tramo final y encontró la ventaja cuando parecía que la serie se encaminaba a la definición por penales.

A los 42 minutos del segundo tiempo, Alexis Castro recibió un pase de Tomás Palacios y sacó una volea que terminó en el fondo de la red. El mediocampista puso el 1-0 y desató el festejo del conjunto platense, que quedó a pocos minutos de asegurar su clasificación.

Pero todavía quedaba una última escena de suspenso. En tiempo de descuento, el árbitro Jesús Valenzuela, tras ser llamado por el VAR, sancionó penal para Corinthians por una mano de González Pírez dentro del área.

Memphis Depay tomó la responsabilidad para el conjunto brasileño y tuvo en sus pies la posibilidad de llevar la serie a los penales. Sin embargo, el delantero neerlandés remató por encima del travesaño y desperdició una oportunidad inmejorable.

Estudiantes resistió los últimos instantes y terminó celebrando un triunfo 1-0 en Brasil que lo depositó entre los cuatro mejores de América.