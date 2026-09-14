Rosario: una mujer de 86 años fue asesinada a golpes durante un robo en su casa

Una mujer de 86 años fue asesinada a golpes en su vivienda de barrio Ludueña, en Rosario, en un hecho que es investigado como un homicidio ocurrido en ocasión de robo. El cuerpo fue encontrado durante la mañana de este lunes por una sobrina, que había viajado desde Romang luego de varios días sin poder comunicarse con ella.

La víctima fue identificada como Clorinda Medina y vivía en una casa ubicada en Minetti al 5800. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, se estima que el ataque habría ocurrido varios días antes del hallazgo, ya que vecinos de la zona aseguraron que no la veían desde el miércoles o jueves de la semana pasada.

La fiscal Carla Ranciari, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación, interviene en la investigación. En diálogo con De 12 a 14, de El Tres, señaló que la mujer presentaba varios golpes y que había una importante cantidad de sangre en la escena. El cuerpo será sometido a estudios para determinar con precisión la causa de muerte.

La fiscal también explicó que el estado de la vivienda aporta indicios sobre la hipótesis del robo. La casa estaba completamente revuelta y había elementos que los autores habrían intentado llevarse, mientras que el cuerpo fue encontrado con una bolsa de consorcio cubriendo su cabeza.

Una sobrina de la víctima acudió al domicilio después de varios días sin recibir respuestas a sus llamados telefónicos. Al llegar, encontró a Medina sin vida y dio aviso a las autoridades, que iniciaron las actuaciones correspondientes.

Una vecina y amiga de la mujer también contó que mantenían una relación cercana y que solían asistir juntas a la iglesia. Según relató, Medina había concurrido a una reunión el martes y tenía previsto mudarse próximamente a la casa de una sobrina.

La mujer explicó además que había pasado por el domicilio durante tres días consecutivos y que le llamó la atención no encontrarla. “Golpeaba la puerta, su perrito toreaba. Me llamó la atención, porque cuando ella se iba al campo me avisaba y no me avisó. Pensé que se había ido”, relató.

La vecina agregó que Medina había vendido o estaba por vender la vivienda donde finalmente fue encontrada muerta, un dato que también forma parte de los elementos que deberán ser analizados durante la investigación.