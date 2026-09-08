Aguas Santafesinas demandó al Municipio por una deuda que supera los $6.000 millones

Por Santotomealdía

Aguas Santafesinas confirmó que la Municipalidad de nuestra ciudad mantiene una deuda que supera los $6.000 millones y que ya se inició una demanda judicial para intentar recuperar esos recursos. Según precisaron a Santotomealdía, la decisión de avanzar con la acción judicial fue tomada por el Gobierno provincial y las autoridades de la empresa.

Desde ASSA señalaron que el objetivo de la demanda es recuperar los créditos adeudados y resguardar los recursos públicos comprometidos. La confirmación no solo lleva a la Justicia una deuda de magnitud, sino que expone una situación delicada para las finanzas municipales y abre interrogantes sobre el destino de los recursos recaudados durante estos años para afrontar el costo del agua suministrada por el acueducto.

La deuda corresponde al agua que Aguas Santafesinas suministra a nuestra ciudad a través del Acueducto Desvío Arijón. A diferencia de lo que ocurre en otras localidades donde la empresa provincial presta directamente el servicio, en la ciudad el sistema de agua corriente continúa bajo la órbita municipal: ASSA provee el agua proveniente del acueducto y factura ese suministro al Municipio.

A su vez, el costo del agua proveniente del acueducto es trasladado por el Municipio a los usuarios a través de la factura del servicio. Es decir, los vecinos abonan ese concepto como parte de la prestación municipal, mientras que ahora la empresa provincial confirma que existe una deuda superior a los $6.000 millones por el suministro.

Advertencias

El 9 de septiembre de 2025, el concejal Rodrigo Alvizo había advertido públicamente que el Municipio acumulaba una deuda superior a los $2.500 millones con Aguas Santafesinas por el agua suministrada desde el Acueducto Desvío Arijón.

En ese momento, el concejal estimaba que, si continuaban acumulándose intereses, la deuda podía superar los $4.500 millones hacia fines de 2025. Ahora, casi un año después, la propia empresa confirmó que el pasivo ya supera los $6.000 millones y que el reclamo llegó a la Justicia.

En las últimas horas también se pronunció la exintendenta Daniela Qüesta, quien aseguró que al finalizar su gestión, en diciembre de 2023, el Municipio no mantenía deuda con Aguas Santafesinas por el agua proveniente del acueducto. “Cuando dejamos la gestión en diciembre de 2023, dejamos las cuentas al día: no le debíamos ni un solo centavo a ASSA”, afirmó.

La confirmación de Aguas Santafesinas instala así un interrogante central sobre cómo se generó una deuda que hoy supera los $6.000 millones por un suministro cuyo costo forma parte de lo que pagan los usuarios de la ciudad, al tiempo que la decisión del Gobierno provincial y de las autoridades de la empresa de recurrir a la Justicia abre una nueva instancia en el conflicto.