Miravete, sobre el traspaso a ASSA: “Voy a acompañar, pero necesitamos información”

Por Santotomealdía

La concejal de La Libertad Avanza Giselle Miravete anticipó este lunes que acompañará el traspaso del servicio de agua potable a Aguas Santafesinas (ASSA), aunque reclamó información sobre la transición y la deuda antes de votar la ordenanza. También planteó que el proyecto deberá contemplar garantías concretas para los usuarios, entre ellas evitar un doble cobro por el servicio. “Voy a acompañar porque lo vengo diciendo desde mucho tiempo atrás: esa era la solución para la ciudad”, afirmó en diálogo con Nova al Día.

La edil opositora aclaró que su respaldo estará sujeto a las condiciones que establezca el proyecto. “Necesitamos tener información y necesitamos obviamente saber cómo va a ser la transición”, sostuvo. Entre los puntos que pretende analizar mencionó el destino de lo recaudado, el tratamiento de la deuda, las obras pendientes y la incorporación de medidores.

Miravete señaló que, al momento de la entrevista, el proyecto de ordenanza todavía no había ingresado al Concejo Municipal. Consideró además que sería conveniente trabajarlo previamente con los concejales para conocer las condiciones del traspaso y del eventual convenio con ASSA.

Uno de sus principales planteos está relacionado con la deuda acumulada y el destino de los recursos recaudados por el Municipio. La concejal aclaró que su bloque no cuenta con documentación que permita precisar el monto total. “Yo no tengo los papeles, yo no tengo la documentación como para decir son seis mil, son cinco mil ochocientos, son siete mil. La verdad que no lo sabemos”, explicó.

Según detalló, su bloque analizó los presupuestos ejecutados desde 2024 hasta agosto de 2026. A partir de esos datos, Miravete sostuvo que lo recaudado por la tasa vinculada al servicio equivaldría aproximadamente al 48% o 49% del monto que actualmente se menciona como deuda. Aclaró que ese porcentaje corresponde al dinero ingresado y no a la cantidad de contribuyentes que pagaron.

También cuestionó las explicaciones de Miguel Weiss Ackerley sobre el destino de esos fondos. “Si bien hubo declaraciones por parte del intendente de que el dinero que aportaron los vecinos fue destinado a obras, la verdad que nosotros necesitamos la documentación que dé la transparencia de eso”, expresó. Y preguntó: “¿Por qué la deuda subió tanto? ¿Dónde está el dinero ese?”.

Miravete también rechazó declaraciones del ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, que interpretó como una responsabilización a los usuarios por la situación. “El vecino acá no tiene la culpa”, afirmó. Además, planteó que corresponde analizar qué medidas tomó el Ejecutivo para mejorar la cobrabilidad frente a las deficiencias que presentaba el servicio.

Finalmente, adelantó que su bloque prestará especial atención a que los vecinos no tengan que afrontar un doble cobro, a las condiciones de las obras y a la implementación de la micromedición. “Esta ordenanza tiene que ir con buenos balances, claros balances, donde nosotros podamos ver realmente qué pasó”, concluyó.