"Menos gritos y más crecimiento": la dura crítica de un diario británico al Gobierno argentino

El diario británico The Economist volvió a cuestionar con dureza al Gobierno de Javier Milei y le reclamó un cambio de prioridades para consolidar los resultados económicos de los últimos años. En un editorial titulado “Argentina necesita menos gritos y más crecimiento”, el prestigioso medio sostuvo que el Presidente debe mantener el rumbo de estabilización, pero acompañarlo con medidas que respondan a los problemas de empleo, salarios y actividad económica que afectan a buena parte de la sociedad.

Bajo la consigna “Pan y manteca, no fanfarronadas”, el artículo plantea que Milei atraviesa una etapa diferente de la que enfrentó al asumir. Según The Economist, la preocupación por la inflación, que durante mucho tiempo ocupó el centro de las demandas sociales, comenzó a ser desplazada por el temor a perder el trabajo, mientras que la aprobación del Gobierno se encuentra cerca de los niveles más bajos de su mandato.

El medio británico reconoce, de todos modos, los avances alcanzados en materia económica. Recuerda que, antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada, la inflación se encontraba en niveles extremadamente elevados y destaca que el Gobierno logró reducir drásticamente el ritmo de aumento de los precios a partir de un fuerte ajuste del gasto público y la decisión de no recurrir a la emisión monetaria para financiar el déficit.

The Economist también señala que el escenario actual contradice parte de los pronósticos pesimistas que existían al comienzo de la gestión. En ese sentido, sostiene que “Milei demostró que estaban equivocados” quienes dudaban de la viabilidad de su programa y destaca que la economía argentina se encamina hacia su segundo año consecutivo de crecimiento, algo que el medio considera poco habitual desde 2008.

Sin embargo, el editorial advierte que los resultados macroeconómicos todavía no se traducen de manera suficiente en la vida cotidiana. “Muchas personas todavía enfrentan dificultades”, sostiene, y pone el foco especialmente en los ingresos y el mercado laboral. Para el diario, el desafío del Gobierno consiste ahora en aprovechar la estabilidad alcanzada para generar más actividad, crédito, inversión y empleo.

En esa línea, The Economist sostiene que Milei debería utilizar los avances conseguidos en la lucha contra la inflación como punto de partida para acelerar el crecimiento, aun si eso supone que la reducción de los precios sea algo más lenta. “Es el momento de construir sobre los cimientos que estableció y concentrarse más en el crecimiento”, plantea el artículo.

El medio incluso propone que el Gobierno profundice algunas de sus propias políticas liberales. “La forma más evidente de resolver esto consiste en ser más libertario, no menos”, afirma, y reclama el levantamiento definitivo de los controles de capital y que el Banco Central reduzca su intervención para sostener el valor del dólar. Según el análisis, esas medidas podrían contribuir a mejorar el acceso al crédito y favorecer, a partir de allí, la inversión, la producción y el empleo.

Pero las críticas del editorial no se limitan a la economía. The Economist también apunta contra el uso político de la causa Malvinas, al considerar que el Gobierno puede estar utilizándola para intentar recomponer su imagen y desviar la atención de los problemas que todavía no resolvió. En ese contexto, vincula además la situación con las denuncias de corrupción que alcanzan a dirigentes cercanos al oficialismo.

“Es difícil denunciar a la ‘casta’ corrupta cuando tus aliados enfrentan acusaciones de corrupción propias”, sostiene el medio británico, en una de las críticas más duras de la publicación hacia el Gobierno de Milei.

Finalmente, The Economist reclama al Presidente “mostrar algo de empatía” frente a las dificultades que atraviesan los hogares argentinos. El editorial menciona particularmente el impacto del empleo, los salarios y la reducción de subsidios, y advierte que Milei deberá encontrar un equilibrio entre la continuidad de su programa económico y las demandas sociales.

El medio considera que de ese equilibrio puede depender la continuidad del proyecto libertario. Sin cambios en materia de crecimiento, empleo e ingresos, advierte, el que califica como un “remarcable experimento liberal” podría enfrentar un fuerte rechazo en las elecciones y llegar a su fin en 2027.