Sauce Viejo: el Concejo llevó su conflicto con Papaleo a la Cámara de Diputados

Por Santotomealdía

El conflicto institucional entre el Concejo de Sauce Viejo y la gestión del intendente Mario Papaleo llegó este jueves a la Cámara de Diputados de la provincia, donde los ediles fueron recibidos por la Comisión de Gobiernos Locales. Durante la audiencia presentaron formalmente un documento en el que expusieron las dificultades que, según sostienen, atraviesa el Legislativo para ejercer sus funciones y solicitaron acompañamiento provincial.

Entre los principales planteos, los concejales mencionaron pedidos de informes sin respuesta, dificultades para acceder a decretos y otra información del Ejecutivo, problemas presupuestarios y materiales, demoras en el pago de dietas y un deterioro del vínculo institucional con Papaleo. También incorporaron las comunicaciones atribuidas al intendente en las que, según denunciaron, se habría condicionado el cumplimiento de obligaciones económicas con el cuerpo a la aprobación de determinadas ordenanzas.

La Comisión de Gobiernos Locales está presidida por Dionisio Scarpín y tiene como vicepresidente a Marcos Corach. También la integran los diputados Fabián Cejas, Varina Drisun, Sofía Galnares, María Fernanda Castellani y Fabián Palo Oliver.

En la presentación, el Concejo aclaró que el planteo “no pretende constituir una cuestión partidaria”, sino poner en conocimiento de la Legislatura una serie de hechos que considera vinculados al funcionamiento de los dos órganos del gobierno municipal.

Entre otros antecedentes, el documento menciona las expresiones públicas de Papaleo contra integrantes del cuerpo y cuestionamientos incluidos, según los concejales, en comunicaciones oficiales y vetos. También advierte sobre la falta de acceso sistemático a determinados actos administrativos y la inexistencia de un Boletín Oficial Municipal.

Qué le pidieron a Diputados

Concretamente, los concejales solicitaron que la Cámara analice la situación institucional, considere requerir información al Ejecutivo y evalúe la participación de organismos provinciales competentes en materia de municipios, control y transparencia. También pidieron analizar las condiciones presupuestarias, humanas y materiales necesarias para garantizar el funcionamiento del Concejo.

Tras la audiencia, Echeverri señaló a Santotomealdía que la reunión fue “positiva” y explicó que los diputados asumieron el compromiso de analizar la situación desde la Comisión de Gobiernos Locales y continuar en comunicación con el Concejo.

De esta manera, el conflicto que durante los últimos meses viene enfrentando al Legislativo local con el Ejecutivo de Papaleo llegó formalmente a la Legislatura provincial, donde ahora la Comisión deberá evaluar los planteos y la documentación presentada por los concejales.