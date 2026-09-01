Crece la tensión en el estrecho de Ormuz: EE.UU. volvió a bombardear objetivos en Irán

La tensión en el estrecho de Ormuz volvió a escalar este martes luego de que Estados Unidos bombardeara por segunda vez en una semana objetivos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán. El ataque se produjo en medio de las crecientes hostilidades entre ambos países y de las acciones iraníes contra embarcaciones comerciales y bases estadounidenses en la región.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó la operación y señaló que las fuerzas estadounidenses comenzaron los ataques alrededor de las 12 del mediodía, hora del este de EE.UU. —las 13 en Argentina—, aunque no precisó cuáles fueron los objetivos alcanzados.

Según el organismo militar, la ofensiva respondió a los recientes “intentos de agresión” del CGRI contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra efectivos estadounidenses desplegados en Medio Oriente.

Tras el ataque, el presidente Donald Trump advirtió a Irán que no tome represalias y amenazó con una respuesta todavía más contundente. El mandatario sostuvo que la operación estadounidense fue una reacción a la colocación de minas en el estrecho por parte de Teherán y al lanzamiento de misiles contra una base estadounidense en Jordania.

“Si la fallida nación de Irán toma represalias por este ataque tan justificado, será golpeada de nuevo a un nivel más duro y mucho mayor”, afirmó Trump en su red social Truth Social.

Explosiones y amenaza de represalias

La televisión estatal iraní informó que se registraron varias explosiones en el sur del país, particularmente al este de Bandar Abás y en las inmediaciones de la isla de Qeshm, ambas zonas cercanas al estratégico estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria respondió con una nueva amenaza contra Washington. Su portavoz, Hosein Mohebi, aseguró que Estados Unidos “se arrepentirá” de los nuevos ataques y anticipó un “severo castigo” contra quienes consideró responsables de la ofensiva.

Horas después, Irán informó además sobre un nuevo ataque contra posiciones estadounidenses en Jordania. Según un comunicado de la Guardia Revolucionaria, la ofensiva estuvo dirigida contra Camp Titin, una instalación estadounidense del Cuerpo de Marines, mediante el lanzamiento de misiles balísticos pesados.

Irán denunció víctimas durante una boda

En paralelo a la escalada militar, la Media Luna Roja iraní denunció que cuatro personas murieron, entre ellas un niño, y más de 50 resultaron heridas durante un ataque estadounidense en el sur del país.

Según el organismo, la metralla de los misiles alcanzó una vivienda de la provincia de Hormozgán donde se celebraba una boda. El hecho ocurrió en Kuhestak, en el condado de Sirik, a orillas del estrecho de Ormuz.

Un video difundido por una cuenta oficial iraní mostró importantes daños y escombros en el lugar señalado como escenario de la celebración, mientras se escuchaban gritos de personas.

Una escalada que amenaza al estrecho de Ormuz

El nuevo ataque estadounidense se produjo pocos días después de que Washington bombardeara la isla de Larak, desde donde, según la versión estadounidense, Irán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marítimas hacia el estrecho. Las autoridades iraníes aseguraron que aquella ofensiva dejó dos muertos.

Teherán respondió entonces con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos, en el primer intercambio directo de hostilidades militares entre ambos países en aproximadamente un mes.

La disputa tiene como uno de sus principales focos al estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo. Irán utiliza el control y la presión sobre el tránsito marítimo como una de sus principales herramientas en el conflicto, que comenzó el 28 de febrero y provocó una fuerte reducción de sus exportaciones de crudo.

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador del país, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este martes que Teherán responderá militarmente si Estados Unidos profundiza el bloqueo marítimo sobre sus buques y puertos.

Mientras tanto, Estados Unidos logró restablecer parcialmente el tránsito comercial por el estrecho mediante una ruta meridional cercana a Omán, de acuerdo con especialistas en petróleo y Medio Oriente. La situación mantiene en alerta a los mercados internacionales ante el riesgo de nuevas interrupciones en una de las principales rutas energéticas del planeta.