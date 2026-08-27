Desde el lunes habrá nuevos desvíos para acceder al Puente Carretero por avenida 7 de Marzo

A partir del lunes 31 de agosto, se modificarán los accesos al Puente Carretero desde Santo Tomé debido a las obras que se ejecutarán sobre la avenida 7 de Marzo. La Municipalidad informó una serie de desvíos que deberán tener en cuenta los automovilistas durante el desarrollo de los trabajos.

Quienes circulen por avenida 7 de Marzo en dirección a Santa Fe deberán desviar hacia la derecha por calle Maciá, continuar hasta Colón y girar a la izquierda. Desde allí, deberán dirigirse hasta Mitre, por donde podrán acceder nuevamente al Puente Carretero.

Como alternativa, se recomienda especialmente a los vecinos de la zona sur de nuestra ciudad utilizar calle Hernandarias hasta Mitre, evitando de esta manera el sector intervenido sobre avenida 7 de Marzo. También será posible llegar a Mitre a través de las calles Gral. López, Juan de Garay y Derqui, con el objetivo de distribuir el tránsito y evitar mayores congestionamientos.

Uno de los cambios importantes será la modificación del sentido de circulación de calle Mitre, que quedará habilitada como mano única de sur a norte, desde Hernandarias hasta avenida 7 de Marzo.

Cambios para quienes ingresan a Santo Tomé

Las modificaciones también alcanzarán a quienes ingresen a nuestra ciudad desde Santa Fe. En este caso, no estará permitido girar a la izquierda desde avenida 7 de Marzo hacia Mariano Candioti, debido a las obras vinculadas con el nuevo puente.

Leyenda

La maniobra podrá realizarse más adelante, en calle Maciá, que funcionará como alternativa para quienes necesiten dirigirse hacia ese sector de la ciudad.

Además, la Municipalidad recordó que los conductores cuentan con el Acceso Norte como vía alternativa para trasladarse entre Santo Tomé y Santa Fe.

Desde el municipio solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal policial, especialmente durante los primeros días de implementación de los nuevos recorridos.