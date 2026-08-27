Desde el lunes, López y Planes tendrá mano única entre avenida Luján y Azcuénaga

A partir del próximo lunes 31 de agosto, calle López y Planes tendrá sentido único de circulación de este a oeste en el tramo comprendido entre avenida Luján y Azcuénaga. La modificación será implementada por el Municipio en cumplimiento de la Ordenanza Nº 3743/2025.

Además del cambio para el tránsito, el estacionamiento quedará permitido únicamente sobre la numeración par, en el sector norte de la calzada. Desde el Municipio indicaron que la medida apunta a mejorar la transitabilidad en la zona, tanto para conductores como para peatones.

Ante la puesta en marcha del nuevo esquema, se recomendó circular con extrema precaución durante los primeros días de adaptación. Para consultas, los vecinos pueden comunicarse con la oficina de Policía Municipal al 4746048.