Arrancan las obras en 7 de Marzo y el tránsito estará condicionado hasta la habilitación del nuevo puente

Por Santotomealdía



Esta semana comienza una nueva etapa de las obras vinculadas al acceso al nuevo puente, con la intervención de avenida 7 de Marzo entre el viaducto y calle Maciá. Los trabajos comenzarán sobre la calzada sur y demandarán entre tres y cuatro meses, para luego avanzar sobre el sector norte durante un período similar.

De esta manera, los cambios y condicionamientos en la circulación que comienzan a implementarse por estos días se extenderán durante los próximos meses, prácticamente hasta la finalización de las obras y la habilitación del nuevo puente. Así lo explicó el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Hernán Palmich, durante una entrevista con Nova al Día.

El funcionario detalló que en esta primera etapa se realizará la repavimentación y reconfiguración de los carriles de circulación de 7 de Marzo. Posteriormente se avanzará con las veredas y otras obras de infraestructura, que incluirán equipamiento urbano, luminarias, señalización y semaforización.

Respecto de los plazos, Palmich indicó que el frente sobre la calzada sur está previsto para tres meses, aunque podría extenderse a cuatro. Luego se realizará una intervención similar sobre el otro sector de la avenida. Según explicó, estos tiempos acompañan el cronograma general que contempla la habilitación del nuevo puente entre marzo y abril del próximo año.

Los trabajos avanzan sobre calle Mitre, donde aún restan intervenciones en veredas y otros sectores.(Crédito: STD)

Los desvíos quedarán plenamente implementados este martes

Mientras comienzan los trabajos, durante este lunes se completarán las adecuaciones de cartelería, señalización y los distintos cortes necesarios para poner en funcionamiento el nuevo esquema vial.

“En el transcurso del día se irán activando los distintos cortes y desvíos para quedar consolidado al inicio de la jornada de mañana”, precisó Palmich. También confirmó que habrá agentes municipales en los puntos considerados críticos durante el período inicial de adaptación.

Como ya informó Santotomealdía, el cierre de 7 de Marzo obligará a quienes se dirijan hacia Santa Fe a utilizar el recorrido por Maciá, Colón y Mitre para acceder al puente Carretero.

Durante la entrevista, Palmich también confirmó que algunos de los cambios que comienzan a implementarse formarán parte del esquema definitivo de circulación una vez habilitado el nuevo puente.

Uno de ellos será el sentido único de Mitre hacia el norte desde Hernandarias. A su vez, Candioti funcionará en sentido contrario, hacia el sur, conformando ambas arterias un par circulatorio Mitre-Candioti destinado a canalizar el tránsito de ingreso y egreso generado por los dos puentes.

“Una vez que terminen todas las obras, avenida Mitre va a tener este sentido hacia el norte desde Hernandarias para también hacer lo propio avenida Candioti”, explicó el secretario.

Palmich aclaró que todavía deberá evaluarse si la mano única de Mitre se extenderá en el futuro desde Hernandarias hacia la zona de los Cuarteles. Por ahora, el cambio alcanza únicamente al tramo comprendido entre Hernandarias y 7 de Marzo.

Otra modificación respecto del proyecto original estará vinculada con las ciclovías. Según explicó el funcionario, no continuarán por avenida 7 de Marzo, sino que serán encauzadas por Mitre para continuar luego por Colón y 9 de Julio. Ese recorrido estará incluido dentro del área de influencia de la obra del nuevo puente y posteriormente corresponderá al Municipio avanzar con su prolongación hacia otros sectores de la ciudad.