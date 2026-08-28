Desalojaron un inmueble en Adelina Centro: un hombre se resistió y terminó detenido

Por Santotomealdía



Un inmueble ubicado en Victoria Ocampo al 4700, en Adelina Centro, fue desalojado este jueves durante una intervención que terminó con un hombre de 32 años detenido. El sujeto intentó escapar y luego se resistió al accionar policial, por lo que fue aprehendido en una causa por encubrimiento y resistencia a la autoridad.

En el lugar se encontraban personas en situación de calle que habían sido notificadas para que lo abandonaran. Personal policial acudió para brindar seguridad a trabajadores de distintas áreas municipales y, ante la resistencia inicial de los ocupantes a retirarse, fue necesario solicitar apoyo del Comando Radioeléctrico de nuestra ciudad.

Durante una recorrida por la parte trasera del inmueble, los efectivos encontraron restos de materiales quemados, junto con rollos y trozos de cables de distintas medidas y origen desconocido. Según consta en la actuación policial, los elementos presentaban indicios de haber sido quemados para extraer el cobre.

En ese sector fue localizado el hombre que posteriormente resultó aprehendido. De acuerdo con la información policial, intentó huir y tenía rastros de hollín en sus manos, circunstancia que llevó a los agentes a presumir una posible vinculación con la quema de los cables.

Cuando intentaron esposarlo, el hombre forcejeó con los efectivos hasta que fue reducido. Posteriormente fue trasladado a la Subcomisaría 13ª y quedó aprehendido por encubrimiento y resistencia a la autoridad.

Por otra parte, vecinos entrevistados durante el procedimiento manifestaron su conformidad con el desalojo y describieron el lugar como “un aguantadero de personas de mal vivir que andan por el barrio delinquiendo, sobre todo robando cables”, según señalaron fuentes policiales.