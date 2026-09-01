Reabrió el aeropuerto de Caracas tras los graves daños provocados por los terremotos en Venezuela

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, el principal de Venezuela, retomó este martes sus operaciones comerciales después de permanecer parcialmente cerrado durante más de dos meses debido a los graves daños provocados por los terremotos registrados en junio.

La reapertura fue anunciada por el ministro de Transporte, Francisco Garcés, quien destacó el trabajo realizado para recuperar la infraestructura afectada. “Fue un trabajo arduo, intenso, muy importante y sobre todo muy profesional”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Los primeros movimientos comenzaron este lunes, cuando un vuelo de la aerolínea estatal Conviasa partió rumbo a Ciudad de México cerca de las 10 de la mañana, hora local. Poco después, un avión de Global Crossing procedente de Miami aterrizó en la terminal, según informó un funcionario del aeropuerto.

Tras los sismos del 24 de junio, que causaron más de 6.500 muertes en Venezuela, el aeropuerto de Caracas había quedado limitado a vuelos humanitarios. La principal pista de aterrizaje sufrió daños y las operaciones comerciales fueron trasladadas temporalmente a otros aeropuertos del país, entre ellos los de Valencia, Maracay, Barquisimeto y Barcelona.

Los vuelos de carga habían sido restablecidos el pasado 5 de agosto, mientras que ahora comenzó la recuperación progresiva de los servicios comerciales de pasajeros.

Garcés aseguró que tanto las pistas como los sistemas necesarios para garantizar la actividad aérea se encuentran nuevamente operativos. Según el ministro, el aeropuerto cuenta con “todas las medidas de seguridad” y los sistemas de radioayuda, radares y otros servicios aeronáuticos funcionan con normalidad.

Una reapertura gradual

La recuperación de la actividad no será inmediata. En una primera etapa, el aeropuerto funcionará con el 25% de las operaciones que tenía antes de los terremotos. El Gobierno venezolano prevé elevar ese nivel al 40% dentro de dos meses y alcanzar el 60% hacia finales de este año.

Como parte de las obras de emergencia, fueron instaladas dos terminales provisionales de salida y otras dos de llegada dentro de grandes carpas ubicadas en el exterior de la infraestructura que resultó afectada.

Antes de los sismos, el aeropuerto Simón Bolívar registraba alrededor de 112 vuelos diarios, por lo que su reapertura representa un paso importante para recuperar la conectividad aérea de Venezuela.

Durante el período de emergencia, Estados Unidos brindó asistencia técnica y logística para los vuelos humanitarios que llegaron a la terminal. Además, ambos países habían retomado en abril los vuelos comerciales después de siete años de interrupción, en el marco de un proceso de acercamiento entre Washington y Caracas.