Terror en Colombia: explotó un coche bomba frente a una estación de Policía y dejó un muerto

Un coche bomba explotó frente a una estación de Policía en Los Patios, en el departamento colombiano de Norte de Santander, y dejó al menos una persona muerta y once heridas, entre ellas dos agentes policiales. El municipio está ubicado en la zona fronteriza con Venezuela y forma parte del área metropolitana de Cúcuta.

El ataque ocurrió cerca de las 23.15 del lunes (04.15 GMT del martes), cuando un vehículo cargado con explosivos detonó en las inmediaciones de la dependencia policial. Según informó la Policía Metropolitana de Cúcuta, nueve civiles resultaron afectados y fueron trasladados a distintos centros asistenciales, mientras que dos uniformados sufrieron heridas.

La explosión provocó un incendio dentro de la estación policial y alcanzó varias motocicletas pertenecientes a los agentes. Además, la onda expansiva generó daños en comercios y viviendas ubicados sobre la avenida principal de Los Patios.

El atentado también generó pánico entre los habitantes de la zona, que quedó sin suministro eléctrico como consecuencia de la detonación. Equipos de emergencia y autoridades trabajaron en el lugar durante las horas posteriores al ataque.

La Policía Nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación, puso en marcha una investigación para determinar quiénes estuvieron detrás del atentado y establecer las circunstancias en las que fue ejecutado. Las autoridades indicaron que las tareas incluyen labores de investigación criminal, inteligencia y policía judicial para identificar y llevar ante la Justicia a los responsables.

Una zona marcada por la violencia

El ataque se produjo en un departamento que registra una fuerte presencia de grupos armados ilegales, especialmente en la región del Catatumbo. Entre las organizaciones que operan en Norte de Santander se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC.

Además, se trata del segundo atentado con un vehículo cargado con explosivos registrado en la zona en poco más de un mes. El 31 de julio, al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridas tras la explosión de un coche bomba cerca del comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta.

El nuevo ataque ocurrió, además, el mismo día en que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó la muerte de al menos 20 integrantes de una disidencia de las FARC durante un bombardeo militar realizado en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país.