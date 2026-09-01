Por el fuerte deterioro, el Concejo pidió reparar cinco tramos de calles de pavimento flexible

El Concejo Municipal aprobó este martes un pedido al Ejecutivo para que avance de manera prioritaria con reparaciones en cinco tramos de calles de pavimento flexible que presentan un pronunciado grado de deterioro. La iniciativa fue presentada por los concejales Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rosa Escandell y se trató sobre tablas durante la sesión.

El planteo comprende sectores de Azcuénaga, 12 de Septiembre, 13 de Diciembre, Hipólito Yrigoyen y J. J. Paso. Entre sus fundamentos, el proyecto advierte que el deterioro de las calzadas se agravó durante las últimas semanas por las precipitaciones y que, en algunos puntos, las dificultades para circular incluso obligaron a unidades del transporte público a modificar sus recorridos habituales.

Puntualmente, la resolución solicita intervenir los siguientes sectores: Azcuénaga, entre San Martín y avenida Ejército Argentino; 12 de Septiembre, entre Azcuénaga y 13 de Diciembre; 13 de Diciembre, entre 12 de Septiembre y Richieri; Hipólito Yrigoyen, entre López y Planes y Richieri; y J. J. Paso, entre Sarmiento y 7 de Marzo.

Trabajos según el estado de cada tramo

La resolución establece que las intervenciones deberán adecuarse a las características y necesidades de cada sector, por lo que no plantea una misma solución para todos los tramos.

Entre las tareas previstas se mencionan nivelación y perfilado de la calzada, reparación de baches, aporte y distribución de material y compactación, además de cualquier otra intervención que resulte técnicamente necesaria para recuperar condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad vial.

En los fundamentos se señala que el estado de estas arterias genera inconvenientes no solamente para los vehículos particulares, sino también para peatones, vecinos frentistas, servicios de emergencia y usuarios del transporte público. Los autores consideran que deben atenderse prioritariamente aquellos sectores que presentan un mayor deterioro y que son utilizados cotidianamente para la circulación.

Además de solicitar las reparaciones, el Concejo pidió al Departamento Ejecutivo que informe las tareas previstas y/o ejecutadas en esos sectores y los plazos estimados para su realización, cuando corresponda.