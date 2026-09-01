Caputo y Bessent se reunieron tras el G20 y analizaron la agenda económica entre Argentina y EE.UU.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, mantuvo una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de la agenda bilateral entre ambos países y luego de la finalización de la cumbre del G20 de Finanzas.

El encuentro tuvo como eje fortalecer la relación entre Argentina y Estados Unidos y avanzar en una agenda común entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump. Los funcionarios también repasaron distintos aspectos de la situación económica internacional y sus posibles efectos sobre ambos países.

Antes de reunirse con Caputo, Bessent había dedicado parte de su exposición a elogiar el programa de ajuste y transformación económica implementado por el Gobierno argentino. En ese contexto, aseguró que “Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”.

El funcionario estadounidense también destacó el respaldo electoral que recibió Milei, particularmente entre sectores jóvenes y de menores ingresos. “Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes —que antes se inclinaban por la izquierda— le dieron su apoyo”, sostuvo.

Bessent consideró además que el proceso político y económico argentino forma parte de un cambio más amplio en la región, al mencionar también a Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador.

Las declaraciones fueron valoradas por Caputo, quien luego compartió un mensaje en sus redes sociales y consideró que los dichos del funcionario estadounidense representan “un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el presidente Javier Milei”.

Durante la reunión, además de analizar la relación bilateral, Caputo consultó a Bessent sobre la crisis en Medio Oriente y sus repercusiones sobre los mercados internacionales. La situación genera preocupación por su impacto sobre los precios de la energía, el comercio global y las economías nacionales.

Bessent tiene además un papel central en la política económica de Washington frente a Irán, particularmente a través de medidas comerciales y financieras destinadas a ejercer presión sobre el régimen iraní. En paralelo, el funcionario participa de las decisiones orientadas a contener la inflación en Estados Unidos.

El encuentro entre ambos funcionarios se produjo en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas y económicas, con el conflicto en Medio Oriente y la situación del estrecho de Ormuz como algunos de los factores que generan incertidumbre sobre la evolución de los mercados.