Emergencia Hídrica: el Municipio adhirió a la ley provincial y declaró en sesión permanente a la Junta de Protección Civil

Por Santotomealdía



El Municipio informó este martes la adhesión a la Ley Provincial N.º 14.477, que declaró la Emergencia Hídrica en todo el territorio santafesino. En ese marco, comunicó que "el intendente Miguel Weiss Ackerley declaró la emergencia en el ámbito local" y dispuso mantener en sesión permanente a la Junta Municipal de Protección y Asistencia Civil mientras permanezca vigente la medida.

Además, el gobierno local señaló que ya se encuentra gestionando ante la Provincia distintos recursos contemplados en la emergencia, destinados, según precisó, a fortalecer la infraestructura y la capacidad de respuesta de la ciudad frente a eventuales contingencias hídricas. También anticipó que la Junta volverá a ser convocada en los próximos días.

La medida se enmarca en la Ley Provincial N.º 14.477, promulgada el pasado 20 de agosto, que declaró en estado de emergencia hídrica a la totalidad del territorio de la provincia de Santa Fe hasta el 30 de abril de 2027.

La normativa contempla, además, la posibilidad de prorrogar ese plazo por otros seis meses, a instancias del Poder Ejecutivo provincial, en caso de que continúen las condiciones que fueron tenidas en cuenta para disponer la emergencia.

Recursos en trámite ante la Provincia



Uno de los puntos destacados por el Municipio es que ya inició las gestiones para acceder a distintos recursos provinciales previstos en el marco de la emergencia. Según expresó en el comunicado, esos recursos estarán destinados a “fortalecer la infraestructura y la capacidad de respuesta de la ciudad frente a eventuales contingencias hídricas”. Por el momento, no se brindaron precisiones sobre qué recursos fueron solicitados ni sobre los montos involucrados.

La Junta quedará en sesión permanente

En paralelo, Weiss Ackerley dispuso que la Junta Municipal de Protección y Asistencia Civil permanezca en sesión permanente mientras dure la Emergencia Hídrica.

De acuerdo con lo informado por el Municipio, la decisión tiene como objetivo mantener activos los mecanismos locales de coordinación y asistencia durante la vigencia de la emergencia.

La Junta ya había sido convocada este año por el Departamento Ejecutivo Municipal y ahora se prevé una nueva convocatoria para los próximos días, según anticipó el gobierno local.