Enzo Fernández será nuevo jugador del Manchester City por 145 millones de euros

Enzo Fernández dejará Chelsea y se convertirá en nuevo refuerzo del Manchester City, en una operación que se cerrará por una cifra cercana a los 145 millones de euros. El mediocampista argentino, una de las figuras de la Selección, firmará contrato con los "Citizens" hasta 2032.

La transferencia ubicará al volante de 25 años entre los futbolistas más caros de la historia del fútbol inglés, ya que igualará el monto que Liverpool pagó por Alexander Isak en 2025. Además, representará un ingreso importante para River Plate, club en el que Fernández se formó y debutó profesionalmente: la institución recibirá alrededor de 5 millones de euros, correspondientes al 4,5% de la operación.

El pase al Manchester City se concretó después de varios días en los que Fernández no estuvo disponible para Chelsea, mientras las dirigencias avanzaban en las negociaciones. De esta manera, el argentino pondrá punto final a una etapa de tres años y medio en Londres, donde llegó a convertirse en capitán del conjunto inglés y conquistó la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes del mismo año.

La salida del mediocampista se produce luego de un período de cierta tensión con parte de los hinchas de Chelsea. Fernández había sido cuestionado por algunos comentarios relacionados con su deseo de jugar en Madrid y también por su festejo con el Topo Gigio durante el Mundial 2026, luego de marcarle a Inglaterra en las semifinales.

Ahora, el argentino afrontará un nuevo desafío en uno de los principales equipos de la Premier League. En Manchester, se sumará a un plantel de máxima jerarquía y quedará bajo las órdenes de un equipo que apostó fuerte por su llegada para reforzar su mediocampo.