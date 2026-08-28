Unión abre la fecha en busca de una nueva victoria para escalar en la tabla

Unión recibe a Sarmiento este viernes desde las 19 en el estadio 15 de Abril, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro será arbitrado por Pablo Echavarría y se podrá ver en vivo por ESPN Premium.

El Tatengue afrontará el partido con el objetivo de confirmar la recuperación que inició en la fecha anterior, cuando derrotó 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata. El equipo dirigido por Leonardo Madelón suma 7 puntos y busca volver a encontrar la regularidad que mostró durante buena parte del Torneo Apertura.

Unión había sufrido dos derrotas consecutivas antes de reencontrarse con el triunfo ante el conjunto marplatense. Para este compromiso, Madelón no podrá contar con Julián Palacios, quien fue expulsado en la jornada anterior.

La buena noticia para el entrenador es la evolución de Ignacio Malcorra. El mediocampista respondió favorablemente a las exigencias físicas y futbolísticas durante el entrenamiento del miércoles y quedó con posibilidades de regresar a la convocatoria. El futbolista se recupera de una distensión muscular que sufrió frente a San Lorenzo, cuando debió abandonar el campo pocos minutos después del comienzo del partido.

De no mediar cambios de último momento, Unión formaría con Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Brahian Cuello, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Mauro Luna Diale; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. El equipo será dirigido por Leonardo Madelón.

Enfrente estará Sarmiento de Junín, una de las revelaciones del Torneo Clausura. El conjunto conducido por Facundo Sava suma 12 puntos y ocupa el segundo lugar de la Zona B, producto de cuatro victorias y dos derrotas.

El Verde tuvo un comienzo adverso, con dos caídas en sus primeras presentaciones, pero reaccionó con una racha de cuatro triunfos consecutivos. El último llegó en la fecha anterior, cuando derrotó 2-0 a Estudiantes en Junín.

Sarmiento intentará extender su gran momento en el 15 de Abril y mantenerse en los primeros puestos de la zona. Para visitar a Unión, Sava tendría en mente una formación con Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala y Julián Mavilla; Junior Marabel y Jonathan Herrera.

Unión y Sarmiento se enfrentarán desde las 19 en Santa Fe, en un duelo que pondrá frente a frente a un Tatengue que busca consolidar su recuperación y a un Verde que llega en plena levantada y como uno de los protagonistas de la Zona B.