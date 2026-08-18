"Nos imaginamos reelectos en primera vuelta": el Gobierno ratificó el su rumbo económico

El Gobierno nacional volvió a ratificar el rumbo económico de la gestión de Javier Milei y defendió el ajuste del gasto público como uno de los pilares centrales de su programa. En una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que la denominada “motosierra” continuará durante toda la gestión libertaria y lanzó una fuerte definición sobre las expectativas electorales del oficialismo: “Nos imaginamos reelectos en primera vuelta”.

Ravier aseguró que el Gobierno no tiene previsto modificar su programa y vinculó los resultados que atribuye a la gestión con la continuidad de las políticas implementadas desde diciembre de 2023.

El Gobierno defendió la continuidad de la “motosierra”

Durante su exposición, el vocero presidencial sostuvo que el recorte del gasto público seguirá siendo una de las principales herramientas económicas del Gobierno y aseguró que Milei mantiene firme esa decisión.

“La motosierra no se apaga nunca, mientras él sea el Presidente, la motosierra va a seguir”, afirmó Ravier.

Según explicó, el objetivo de esta política es reducir el tamaño del Estado y liberar recursos para el sector privado. “Es la manera de achicar el tamaño del Estado, para que los privados puedan disponer de más dinero”, señaló.

El funcionario consideró además que el esquema adoptado por la Argentina despertó interés en el exterior, incluso dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese sentido, sostuvo que el modelo argentino se diferencia de las recetas aplicadas históricamente por el organismo, que en distintos países recomendó incrementar los impuestos como mecanismo para alcanzar el equilibrio fiscal.

Para Ravier, la estrategia implementada por Milei demuestra que el orden de las cuentas públicas también puede alcanzarse mediante una reducción del gasto, sin recurrir a una mayor presión tributaria.

Inflación, exportaciones y consumo, los argumentos del oficialismo

El vocero presidencial enumeró una serie de indicadores que, según su interpretación, respaldan la continuidad del programa económico. Entre ellos mencionó la reducción de la inflación, el crecimiento de las exportaciones y un récord de consumo.

Ravier destacó especialmente la evolución de los precios y afirmó que la inflación pasó de niveles superiores al 200% a ubicarse actualmente cerca del 30%, al tiempo que sostuvo que la tendencia continuará descendiendo.

También vinculó el ajuste fiscal con mejoras en distintas áreas de la administración pública y mencionó, entre otros ejemplos, la adquisición de equipamiento para hospitales y el mantenimiento del orden público.

“Creemos en este modelo económico, creemos que esta es la solución, que la motosierra le va a dar soluciones a la gente”, sostuvo.

En esa línea, el funcionario descartó que el Gobierno evalúe modificar su programa y fue contundente al defender la continuidad de las políticas económicas: “No vemos razones para cambiar este modelo”.

“Nos imaginamos reelectos en primera vuelta”

La definición más fuerte de la conferencia llegó cuando Ravier se refirió a las expectativas electorales del oficialismo.

“Nos imaginamos reelectos en primera vuelta”, afirmó el vocero presidencial, al plantear el escenario que proyecta el Gobierno de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Ravier sostuvo que los resultados económicos que el oficialismo atribuye a su gestión constituyen el principal argumento para sostener el rumbo elegido por Milei.

De esta manera, el Gobierno no solo ratificó su decisión de mantener el ajuste y la denominada “motosierra”, sino que vinculó explícitamente la continuidad del programa económico con sus perspectivas electorales. Para el Ejecutivo, no existen motivos para modificar el modelo y la expectativa es que sus resultados se traduzcan en un nuevo respaldo en las urnas.