Detuvieron a Fernando Cerimedo, exasesor de Milei, por un presunto ataque contra su expareja en Bolivia

Fernando Cerimedo, uno de los consultores políticos que ganó mayor protagonismo dentro de la nueva derecha latinoamericana, quedó nuevamente en el centro de la escena tras ser detenido en Bolivia, donde la Justicia investiga su presunta vinculación con un ataque a balazos contra la abogada y activista Nadia Beller, señalada como su expareja.

El arresto se produjo en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando el consultor se disponía a abordar un vuelo hacia Buenos Aires. La investigación se inició a partir del ataque ocurrido el lunes por la noche, cuando Beller recibió tres disparos al salir de un hotel. De acuerdo con las primeras actuaciones, los agresores se movilizaban en motocicletas y utilizaban indumentaria similar a la de repartidores de delivery.

La situación volvió a poner bajo la lupa la trayectoria de Cerimedo, quien en los últimos años pasó de trabajar en el ámbito del marketing y la publicidad a convertirse en una figura de peso en las estrategias electorales y digitales de distintos sectores de derecha de América Latina.

Su vínculo con Javier Milei

Cerimedo tuvo un papel relevante durante la campaña presidencial de 2023 que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada. El consultor formó parte del equipo de La Libertad Avanza y trabajó en la estrategia de comunicación digital del espacio, además de participar en la coordinación de la fiscalización electoral.

Su cercanía con el actual Presidente llegó a ubicarlo dentro de la denominada “mesa chica” de Milei durante la campaña. Entre otras tareas, intervino en la organización de la entrevista que el entonces candidato concedió al periodista estadounidense Tucker Carlson, que tuvo una amplia repercusión internacional.

El consultor es además CEO de Numen Publicidad y uno de los impulsores de La Derecha Diario, un medio digital identificado con posiciones de derecha. En entrevistas y apariciones públicas explicó parte de las estrategias que utilizaba para instalar contenidos políticos en las redes sociales, mediante estructuras de cuentas, algoritmos y herramientas de inteligencia artificial.

Una carrera ligada a la derecha regional

La relación de Cerimedo con el mundo político no se limitó a la Argentina. Antes y después de su llegada al entorno de Milei, desarrolló trabajos de comunicación electoral en Brasil, Chile y otros países de la región.

Uno de los vínculos que contribuyó a darle mayor proyección internacional fue su participación en la estrategia comunicacional relacionada con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. También mantuvo una relación cercana con Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario.

En Chile intervino en campañas vinculadas al plebiscito constitucional y, más recientemente, desembarcó en Bolivia como asesor del presidente Rodrigo Paz Pereira, dirigente que mantiene una relación cercana con el Gobierno argentino.

Su recorrido también tuvo reconocimiento dentro de los espacios políticos y empresariales vinculados a la derecha internacional. A comienzos de 2026 fue distinguido como “Consultor Político Hispano del Año” durante la Hispanic Prosperity Gala, realizada en Mar-a-Lago. En esa misma ceremonia también recibió un reconocimiento Javier Milei.

Las causas judiciales que lo rodean

La trayectoria de Cerimedo también quedó atravesada por distintas controversias y causas judiciales.

En Brasil permanece bajo investigación del Supremo Tribunal Federal por una causa relacionada con la difusión de contenidos que cuestionaban el sistema electoral luego de las elecciones presidenciales de 2022. La pesquisa busca establecer responsabilidades por la circulación de información considerada falsa o engañosa sobre los comicios.

En Argentina, en tanto, declaró durante 2025 en una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

A esos antecedentes se suma una condena de la Justicia de Mar del Plata dictada en 2016. En ese caso fue encontrado responsable de estafa y defraudación por la venta de un mismo departamento a dos compradores diferentes. Recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso.

De la publicidad a la consultoría política

Nacido en Mar del Plata, Cerimedo construyó su trayectoria profesional a partir de la publicidad, el marketing y la comunicación. Antes de dedicarse de lleno a la política trabajó en empresas privadas de distintos sectores y también fue docente de nivel secundario en la Ciudad de Buenos Aires.

Con el tiempo creó Numen, desde donde amplió sus actividades hacia el asesoramiento electoral y la comunicación política digital. Ese recorrido le permitió trabajar en campañas y proyectos vinculados con dirigentes de distintos países y convertirse en uno de los nombres reconocidos dentro del ecosistema de la nueva derecha regional.

Ahora, su detención en Bolivia abre un nuevo capítulo en esa trayectoria. La Justicia boliviana investiga si tuvo participación en el ataque contra Nadia Beller y, hasta el momento, se encuentra bajo investigación como presunto autor intelectual del atentado.

La causa está en plena etapa de investigación y no existe una condena firme en su contra por este hecho. La Justicia deberá determinar qué grado de responsabilidad tuvo Cerimedo y cuál será su situación procesal a partir de las pruebas reunidas.